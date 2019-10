Tichý zabijak kostí: Pri osteoporóze je kľúčové predchádzať pádom

Bratislava 20. októbra (TASR) - Osteoporetická zlomenina hrozí približne každej tretej žene a každému šiestemu mužovi starším ako 50 rokov. Prevencia pádov by mala byť neoddeliteľnou súčasťou liečby. Pri príležitosti nedeľného Svetového dňa osteoporózy na to upozornil prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí Juraj Payer.



Až 60 percent pádov sa stane v domácom prostredí. "Pacienti sú starší, bývajú sami, takže je to veľmi rizikové," skonštatoval s tým, že mnohým pádom možno predísť.



Rizikom môže byť napríklad neupevnený koberec či šmykľavá podlaha. Neblahý vplyv môže mať nesprávne užívanie niektorých liekov, antidepresív či neuroleptík, nevhodná obuv, ale aj slabé osvetlenie. Myslieť na prevenciu treba aj pri zlom počasí, napríklad poľadovici.



Hoci osteoporózou sú ohrození hlavne starší ľudia a ženy v období menopauzy, týka sa aj detí. Až 90 percent budovania kostného tkaniva a kostry totiž prebieha v detskom veku a adolescencii. Prednostka Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb Bratislava Ľudmila Podracká preto vyzýva rodičov, aby nepodliehali rôznym diétam a trendom v stravovaní, ktoré ukracujú deti o dôležité vitamíny a minerálne látky. Zdôrazňuje, že dôležitý je aj pohyb.



Osteoporóza sa prejavuje úbytkom kostnej hmoty, čím narúša štruktúru kostí a tie sa stávajú krehkejšie. Môže trvať roky, kým sa objavia prvé príznaky. "Tichého zlodeja kostí" často odhalí až prvá zlomenina. Pri zlomených stavcoch však mnohí ľudia návštevu lekára odkladajú, bolesti chrbta, sťažené dýchanie či tráviace ťažkosti pripisujú iným faktorom.