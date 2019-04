OMV na bratislavskom Autosalóne poskytne najlepší infotainment

Dnes, 30. apríla, otvoril svoje brány návštevníkom bratislavský Autosalón, ktorý všetkým fanúšikom áut naservíruje skvelú prehliadku nových modelov i osvedčených značiek.

Bratislava 30. apríla (OTS) - A keďže i to najkrajšie auto potrebuje kvalitné palivo, OMV na výstavisku v bratislavskej Inchebe nemôže chýbať.



„Bratislavský Autosalón je podujatie, na ktorom sa schádzajú najväčší fanúšikovia motorizmu i tí, ktorých len poteší pohľad na krásne autá. Sme radi, že ako partner podujatia im aj my môžeme ponúknuť miesto, kde sa môžu zabaviť i načerpať energiu,“ hovorí Michaela Kuzmínová, Marketing Manager, OMV Slovensko.



Výstavný areál bude pre verejnosť otvorený denne od 1. do 5. mája 2019. Pohľad na pekné autá môže niektorým návštevníkom rozbúriť ich vysokooktánovú krv - pre tých OMV pripravila pretekársky simulátor. Na virtuálnej pretekárskej dráhe si môžu zmerať sily a zistiť, ako by zvládali výkon motorov kŕmených kvalitným palivom. Na víťazov potom čakajú poukážky na tankovanie.



Kto o motošporte radšej počúva, toho poteší stretnutie s Ivanom Jakešom. Skúsený pretekár, ktorý využíval svoje zručnosti na najznámejších rely sveta – a má z nich zážitkov na niekoľko románov - bude v stánku OMV rozdávať fanúšikom autogramy.



Na návštevníkov čaká aj prekvapenie - môžu sa odfotiť so zábavnými kulisami v „umývacej linke“ OMV TopWash a fotografiu si hneď na pamiatku zobrať so sebou. Najlepšie snímky vyhrajú poukážku na umývanie.



Aj tento rok si na svoje prídu i deti. Čaká na ne nielen Mini Autosalón, ale aj detský kútik OMV.



Všetci návštevníci stánku OMV môžu doplniť energiu kvalitnou kávičkou či koláčikmi zdarma, ochutnať novú ľadovú kávu VIVA Ice Coffee, prelistovať si dennú tlač a popritom sa zaregistrovať do programu OMV SMILE&DRIVE.