OMV Slovensko prináša novinky od Braňa Križana

OMV Slovensko rozširuje na svojich čerpacích staniciach ponuku čerstvých snackov o dvojicu exkluzívnych plnených pečív, ktoré pripravil známy šéfkuchár Branislav Križan.

Bratislava 21. mája (OTS) - „Pozorne sledujeme preferencie našich zákazníkov a snažíme sa napĺňať ich požiadavky. Jedna skupina zákazníkov preferuje zdravšie snacky - pre tých sme pripravili bagetu so zaúdeným lososom a guacamole. Pre tých zákazníkov, ktorí dávajú prednosť chuti mäsa sme pripravili nový bochník plnený trhaným bravčovým mäsom,“ približuje gastro manažérka OMV Slovensko Katarína Stegena Sládková. Braňo Križan skĺbil svoje kuchárske umenie s potrebou pripraviť na každej čerpacej stanici rýchle a chutné občerstvenie.



Lososová bageta pozostáva z pečiva zo špaldovej múky a iný rozmer jej dáva aj guacamole plnka skombinovaná s wasabi majonézou. Spojenie obľúbenej ryby a dresingu harmonicky dopĺňa čerstvá chrumkavá zelenina ako je uhorka, reďkovka a rukola. Druhým snackom je bochník plnený trhaným bravčovým mäsom. Táto receptúra je inšpirovaná obľúbeným streetfoodom. Ponúka šťavnato upečené marinované bravčové mäso, ktoré dokážete oddeliť aj vidličkou. Jeho chuť podčiarkuje barbecue majonéza a dopĺňa ju zeleninová príloha v podobe fialovej kapusty, mrkvy a jarnej cibuľky.



OMV Slovensko pozorne sleduje požiadavky svojich zákazníkov a preto zrealizovali exkluzívny prieskum zameraný práve na občerstvenie ponúkané na čerpacích staniciach. „V spolupráci s agentúrou MNFORCE sme oslovili Slovákov a na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov sme získali spätnú väzbu, čo na čerpacích staniciach hľadajú,“ hovorí marketingová manažérka OMV Slovensko Michaela Kuzmínová.



Až 65% respondentov tohto prieskumu uviedlo, že je pre nich dôležité, aby čerpacia stanica ponúkala čerstvé bagety, alebo snacky. Podľa tohto prieskumu si iba 27% návštevníkov čerpacích staníc nikdy nedá čerstvú bagetu na čerpacej stanici. Naopak 36% motoristov po nej siahne minimálne raz za mesiac.



Na čerpacích staniciach OMV stále kraľuje klasika. Až 45% respondentov, ktorí poznajú ponuku bagiet OMV Slovensko uviedlo, že preferujú VIVA bagetu so šunkou a syrom, druhú pozíciu obsadila bagetka s vajíčkom, chrenom a šunkou, ktorú si vyberie každý piaty motorista, ktorý sa občerství na OMV.



„Veľmi nás teší, že klasická ponuka našich čerstvých bagiet zarezonovala v pamäti našich zákazníkov. Zároveň však citlivo vnímame ich požiadavky na to, aby sme ponúkali pestrú a originálnu ponuku variácií. Aj preto sme sa spojili so šéfkuchárom Branislavom Križanom, aby nám pomohol posunúť gastronomický zážitok na čerpacích staniciach na vyššiu úroveň. Z predajných čísiel vidíme, že aj keď je klasika nesmrteľná, novinky zákazníkov zaujali,“ hovorí Katarína Stegena Sládková. Jej slová potvrdzujú aj výsledky prieskumu, kde sa až 68% respondentov vyjadrilo, že by privítalo novú príchuť v ponuke.



Nové plnené pečivá s rukopisom Branislava Križana budú dostupné na všetkých čerpacích staniciach OMV, kde sú dostupné čerstvé bagety.