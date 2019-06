OMV v lete poskytuje perfektnú starostlivosť o vaše auto

Horúčavy, no i letné búrky, pláže i hory. Leto láka na cesty a mnohí motoristi sa vydávajú na dlhšie trasy ako zvyčajne.

Bratislava 14. júna (OTS) - Problémy s autom však veľmi rýchlo môžu príjemnú jazdu zmeniť na nepríjemný zážitok. Vodiči by tak mali venovať svojmu autu zvýšenú pozornosť. OMV radí motoristom, na čo by nemali zabudnúť, aby ich na ceste nič nezaskočilo.



OMV radí:

• Nechajte si auto prezrieť v servise. Mnohým nepríjemnostiam sa dá veľmi jednoducho predísť, ak si pred letom necháte auto preveriť odborníkom. Najmä pred dlhšími trasami sa oplatí mať skontrolované brzdy či potrebné kvapaliny. Sami si môžete premerať dezén na pneumatikách a nezabudnite ani na tlak v rezerve.

• Nezabúdajte na pitnú vodu. Je jedno, či cestujete do práce alebo na dovolenku. Letné horúčavy sú na rozpálenom asfalte ešte neznesiteľnejšie. Ak náhodou budete musieť dlhšie stáť, dúšok čistej vody vám padne vhod. Fľaška s vodou alebo čajom by mala byť v lete v aute vždy vašim spoločníkom.

• Náplň do ostrekovačov je aj vecou bezpečnosti. Nízke slnko a čelné sklo zamastené od prachu a mušiek môžu byť smrteľnou kombináciou. Nezabúdajte preto na kvalitnú náplň do ostrekovačov. OMV Caristal v nedávnom teste nemeckého AutoBildu uspel na výbornú; poradí si s takzvanou mestskou špinou - prachom z oderu pneumatík a bŕzd či mastnotou, ako aj s náletmi drobných mušiek.

• Klimatizácia môže byť v letnej horúčave nevyhnutnosťou. Aby ste z auta vystúpili svieži i po dlhšom cestovaní, tak si ju pred letom nechajte skontrolovať, vydezinfikovať a naplniť.

• Ak vás letné cesty zavejú do zahraničia, overte si, akú povinnú výbavu si vyžadujú miestne zákony. Skontrolujte si exspiráciu lekárničky, či máte reflexné vesty pre každého člena posádky a výstražný trojuholník. Najmä pri dlhších cestách sa oplatí mať i zopár vecí nad rámec zákona - ťažné lano, súpravu náhradných žiaroviek a poistiek či hasiaci prístroj. Väčšinu príslušenstva si môžete zaobstarať i na čerpacích staniciach OMV.

• V čistom aute sa cestuje príjemnejšie. Povysávané a umyté auto zvyšuje pocit pohody. Na čerpacích staniciach OMV si môžete kúpiť praktické potreby ako napríklad vlhčené obrúsky proti prachu a na umývacích linkách OMV TopWash môžete dopriať svojmu vozidlu dôkladnú očistu.

• Nejazdite na výpary. Nikdy neviete, či sa neocitnete v dlhej kolóne alebo či sa nebudete musieť neočakávane vydať na dlhšiu trasu. Nenechávajte preto dopĺňanie paliva na poslednú chvíľu a snažte sa mať vždy plnú nádrž.

• Nepodceňujte, čo tankujete. Kvalitné palivo poskytuje optimálne jazdné vlastnosti a vyšší výkon bez ohľadu na ročné obdobie. Doprajte svojmu autu niektoré z palív OMV MaxxMotion Performance Fuels a zlepšite efektivitu jeho motora. OMV MaxxMotion ponúka lepšie spaľovanie a odstraňuje usadeniny, čoho výsledkom je nielen nižšia spotreba (výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 v prípade nafty a STN EN 228 v prípade benzínu), ale aj dlhšia životnosť vášho motora.