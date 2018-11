Stredoslovenský región opäť lámal rekordy v návštevnosti

Projekt banskobystrického cyklobusu znova potvrdil, že medzi obdobnými projektmi na Slovensku nemá konkurenciu.

Banská Bystrica 3. novembra (TASR) - Letná turistická sezóna bola v regióne stredného Slovenska úspešná. Aj keď na oficiálne čísla je ešte priskoro, hotelieri, prevádzkovatelia kúpalísk i ďalší poskytovatelia služieb cestovného ruchu hovoria o vydarenom lete. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko Jiří Pěč.



"Po predchádzajúcich dvoch rokoch, keď región lámal rekordy v návštevnosti, to vyzerá tak, že tento trend môže pokračovať aj ďalej," konštatoval Pěč. Podľa neho projekt banskobystrického cyklobusu znova potvrdil, že medzi obdobnými projektmi na Slovensku nemá konkurenciu. V aktuálnej sezóne prepravil historicky najviac cyklistov. "Za dobrými číslami môžeme okrem mimoriadne vydareného počasia hľadať aj novú trasu do Podpoľania či stále rozširujúcu sa sieť vyznačených cyklotrás a nabíjacích bodov pre elektrobicykle," dodal.



"Medzi aktivity na nasledujúce leto by sme radi prinavrátili turistický autobus, rozšírili možnosti, ktoré ponúka pozorovanie hviezd v Parku tmavej oblohy, a využili aj potenciál železnice a historických turistických vlakov. Tiež sa osvedčili pilotné projekty nočných prehliadok mesta a príbehovej hry," uviedol ďalej Pěč.



Nočné prehliadky históriou mesta boli interaktívne divadelno-šermiarske vystúpenia, ktoré priblížili známe i menej známe udalosti a predstavili osobnosti Banskej Bystrice z novšej i dávnejšej minulosti. Záujem o prehliadky prekonal očakávania organizátorov a prekročil plánované kapacity. "Je preto pochopiteľné, že niečo podobné chystajú aj o rok," pripomenul.



Novinkou letnej sezóny bola tiež regionálna príbehová hra. Tá prostredníctvom tajomných indícií, odkazov či úloh prepojila rôzne turistické lokality v regióne, úspešných hráčov na konci dokonca čakal poklad.



Návštevníkov do regiónu prilákali tiež navštevované podujatia, ako napríklad medzinárodné letecké dni na Sliači, festival Outbreak Europe/The Legits Blast, tradičný Radvanský jarmok, majstrovstvá vo varení a jedení bryndzových halušiek v Tureckej či zabudnuté remeslá, ktoré po rokoch vrátili na Zvolenský zámok rytierov, remeselníkov, hercov a hudobníkov.



Letnú sezónu zakončila Gruntovačka, projekt koordinovaný Rozvojovou agentúrou BBSK, počas ktorého dobrovoľníci čistili okolie turistických atraktivít a chodníkov. V Banskej Bystrici sa do akcie zapojili študenti evanjelického gymnázia a Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského. V okolí malej železničnej stanice, urpínskych serpentín, kalvárie, Vartovky či jazera Pod Rybou vyzbierali až 53 vriec odpadkov.



OOCR Stredné Slovensko plánuje na budúci rok v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) niekoľko rozvojových projektov, ktoré majú predpoklad zvýšiť potenciál regiónu pre domácich aj zahraničných návštevníkov