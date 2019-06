Organizácia ILO už 100 rokov bojuje proti detskej práci

Práca detí predstavuje začarovaný kruh v ich zotrvávaní v chudobe, lebo deťom znemožňuje chodiť do školy, nadobúdať v nej potrebné zručnosti a pripravovať sa na lepšiu budúcnosť.

Ženeva/New York 12. júna (TASR) - Počas Svetového dňa boja proti detskej práci, ktorý pripadá na 12. júna, zreviduje Medzinárodná organizácia práce (ILO) pokrok dosiahnutý za 100 rokov, počas ktorých podporovala krajiny sveta v boji proti detskej práci.



Od založenia ILO v roku 1919 je ochrana detí zapísaná do Preambuly Stanov ILO. Deti nemajú pracovať na poli, ale rozvíjať si predstavivosť - to je téma tohtoročného Svetového dňa boja proti detskej práci.



Práca detí predstavuje začarovaný kruh v ich zotrvávaní v chudobe, lebo deťom znemožňuje chodiť do školy, nadobúdať v nej potrebné zručnosti a pripravovať sa na lepšiu budúcnosť. Práca detí je porušením ich základných práv zapísaných do Dohovoru o právach dieťaťa, schváleného v roku 1989, a predstavuje brzdu pre trvalo udržateľný rozvoj, uviedla OSN pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci.



"Napriek schválenému Dohovoru o právach dieťaťa problematika detskej práce stále pretrváva na rôznych úrovniach všade na svete," zdôraznila OSN.



ILO od roku 2002 prostredníctvom Svetového dňa boja proti detskej práci upriamuje pozornosť na rozsah detskej práce vo svete, pričom tento problém stále nie je vyriešený. Každý rok ILO prostredníctvom tohto svetového dňa mobilizuje vlády, zamestnávateľov i celú občiansku spoločnosť, aby upriamili pozornosť na situáciu detí, nútených v mnohých štátoch sveta naďalej pracovať. Zároveň upozorňuje ILO aj na opatrenia, ktoré treba zaviesť do praxe, aby sa deťom v danom probléme pomohlo, akcentovala OSN.



V Afrike pracuje 19,6 percenta detí, v Severnej a Južnej Amerike 5,3 percenta, v arabských štátoch pracuje 2,9 percenta, v Ázii a Tichomorí 7,4 percenta a v Európe a Strednej Ázii 4,1 percenta detí, zverejnila OSN s odvolaním sa na ILO.



V roku 1992 vznikol Medzinárodný program na odstránenie detskej práce (IPEC) s hlavným cieľom postupne odstraňovať detskú prácu pomocou posilňovania kapacít jednotlivých krajín pri riešení tejto úlohy a podporovania hnutia boja proti detskej práci na celom svete.



Cieľom ILO je odstraňovanie detskej práce vo svete, pričom prioritnými sú najhoršie formy prác, ktoré vykonávajú deti. Ide o nebezpečné práce, ďalej o pohlavné zneužívanie detí s obchodnými účelmi, ako aj o akúkoľvek formu otroctva.



Štáty, ktoré ratifikovali Dohovor ILO č. 182, sa zaviazali, že vykonajú všetko, aby čo najskôr zakázali najhoršie formy detskej práce.



Išlo o najrýchlejšie ratifikovaný dohovor v dejinách ILO od jej založenia v roku 1919. Napriek tomu detská práca stále zostáva realitou v mnohých krajinách.



Prvý Svetový deň boja proti detskej práci, ktorý je iniciatívou ILO, sa konal 12. júna 2002.