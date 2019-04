Organizácia práce slávi 100 rokov, pripomenie bezpečnosť pri práci

V súčasnosti má ILO 187 členských štátov vrátane Slovenska.

Ženeva/New York 28. apríla (TASR) - Bilancovanie 100-ročného úsilia zameraného na zlepšenie bezpečnosti a zdravia pri práci, ako aj diskusie o budúcnosti práce ponúka v tomto roku Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pripadajúci na 28. apríla, sa stane začiatkom série podujatí a aktivít organizovaných na celom svete počas celého roku 2019. Ako zdôraznila ILO na svojej webovej stránke, témou týchto podujatí budú bezpečnosť, zdravie a budúcnosť práce.



ILO zverejní svetovú správu, v ktorej zhodnotí 100 rokov venovaných záchrane životov a podpore bezpečného a zdravého prostredia na pracoviskách. Ambíciou správy je pripomenúť si vývoj bezpečnosti a zdravia pri práci od obdobia založenia ILO v roku 1919 doteraz s tým, že vyzdvihne najdôležitejšie etapy, ktoré poznačili a ovplyvnili spôsob, akým ILO prispela k bezpečnosti a zdraviu pri práci. Na to, aby diskusie mali väčšiu hĺbku, ILO predstaví 33 dokumentov od popredných členov svetovej komunity zaoberajúcej sa bezpečnosťou pri práci, posolstvá a svedectvá ktorých zvýraznia rôzne aspekty a prax v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci, ako aj budúcnosť práce.



Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa slávi od roku 2003 na podnet ILO. Tá sústavne zdôrazňuje potrebu predchádzať úrazom a chorobám z povolania formou sociálneho dialógu a rokovaní tripartity.



Zároveň ILO upozornila, že 28. apríl predstavuje dôležitý nástroj, ktorým upriamuje pozornosť verejnosti na to, aby sa práca stávala bezpečnejšou a čistejšou a aby sa dávala väčšia politická dôležitosť problematike predchádzania pracovným úrazom či chorobám z povolania.



ILO bola založená v roku 1919 pod záštitou Versailleskej zmluvy, ktorou sa skončila prvá svetová vojna. Organizácia vznikla s presvedčením, že všeobecný a trvalý mier sa môže budovať len na základe sociálnej spravodlivosti. Stanovy ILO boli vypracované začiatkom roku 1919 členmi pracovnej skupiny pod predsedníctvom Samuela Gompersa, riaditeľa Americkej federácie práce (AFL). Vypracovali ju predstavitelia deviatich krajín: Belgicka, Československa, Francúzska, Japonska, Kuby, Poľska, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických a Talianska.



Proces vyústil do vytvorenia tripartitnej organizácie združujúcej predstaviteľov vlád, zamestnávateľov a pracujúcich vo svojich exekutívnych orgánoch.



V súčasnosti má ILO 187 členských štátov vrátane Slovenska.