Osídľovanie Mesiaca nie je nutné, tvrdí bývalá sovietska kozmonautka

Generálny riaditeľ vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin predtým vyhlásil, že ruskí kozmonauti vstúpia na povrch Mesiaca v roku 2030 a následne sa začne výstavba lunárnej základne.

Moskva 25. júla (TASR) - Bývalá sovietska kozmonautka Svetlana Savická, ktorá v roku 1984 ako prvá žena na svete uskutočnila výstup do voľného vesmíru, si nemyslí, že osídľovanie Mesiaca je potrebné na prieskum tohto prirodzeného satelitu Zeme. Savická, ktorá je teraz podpredsedníčkou obranného výboru dolnej komory ruského parlamentu, to povedala vo štvrtok pre tlačovú agentúru TASS.



"Nie som si istá, či je potrebná kolonizácia Mesiaca. Z hľadiska obrany to nie je nutné," uviedla 70-ročná bývalá kozmonautka a iba druhá žena vo vesmíre vôbec. Podľa nej by bol let na Mesiac užitočný, "ak by to pomohlo získať viac skúseností v zručnostiach letovej kontroly". Savická dodala, že ľudstvo by malo pokračovať v prieskume iných planét slnečnej sústavy, akými sú napríklad Mars či Venuša.



