Oslavy Svetového dňa chorých sa uskutočnia v Kalkate

Lurdy/Vatikán 10. februára (TASR) - Pápež František pripravil na rok 2019 posolstvo k Svetovému dňu chorých, pripadajúcemu na 11. februára, na slová evanjelia: "Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte" (Mt 10,8). V tomto roku si katolícka cirkev pripomenie 27. Svetový deň chorých, ktorého hlavné oslavy sa uskutočnia 11. februára v Kalkate.



V úvode posolstva František upozornil, že "starostlivosť o chorých si vyžaduje profesionalitu a jemnocit, nezištné, bezprostredné a jednoduché gestá, ako je pohladenie, prostredníctvom ktorých dávame druhému pocítiť, že je nám 'drahý'."



Svätý Otec ďalej pokračoval, že "život je Božím darom... a práve preto, že je darom, nemožno život považovať len za majetok či súkromné vlastníctvo, najmä s ohľadom na výdobytky medicíny a biotechnológií, ktoré by mohli človeka zvádzať, aby podľahol pokušeniam manipulovať so 'stromom života' (porov. Gn 3,24)".



Pápež ďalej podčiarkol: "Vzhľadom na kultúru vyraďovania a ľahostajnosti chcem zdôrazniť, že 'dar' má byť paradigmou, schopnou stať sa výzvou pre individualizmus a dnešnú spoločenskú roztrieštenosť, aby vznikli nové vzťahy a nové formy spolupráce medzi národmi a kultúrami. Predpokladom daru je dialóg, ktorý otvára priestor vzťahov pre ľudský rast a rozvoj, čo umožní prelomiť zavedené schémy vykonávania moci v spoločnosti."



"Pri príležitosti slávenia Svetového dňa chorých v Indii by som chcel - naplnený radosťou a obdivom - spomenúť osobnosť svätej Matky Terezy z Kalkaty, vzor milosrdnej lásky, zviditeľňujúcej Božiu lásku k chudobným a chorým," zdôraznil pápež.



Posolstvo v úplnom znení zverejnila na svojej webovej stránke Konferencia biskupov Slovenska (KBS).



Dátum Svetového dňa chorých súvisí s prvým zjavením Panny Márie vtedy 14-ročnému dievčaťu z Lúrd Bernadette Soubirousovej - 11. februára 1858. Rímskokatolícka cirkev si na Svetový deň chorých liturgicky pripomína zjavenie Panny Márie v Lurdoch z 11. februára 1858.



Svetový deň chorých ustanovil pápež Ján Pavol II. v roku 1992. Prvý raz sa oslavy tohto dňa konali v roku 1993 v Lurdoch. Tento deň poskytuje príležitosť, ktorá cirkevným komunitám pomáha udržiavať pozornosť voči chorým a trpiacim a povzbudzuje zdravotníckych pracovníkov, aby sa nasadzovali vo svojej profesionálnej službe.



Zdrojom pre vyhlásenie Svetového dňa chorých sa stal Apoštolský list Jána Pavla II. Salvifici doloris o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia z 11. februára 1984. O rok neskôr, 11. februára 1985, bola ustanovená Pápežská komisia pre pastoračnú starostlivosť o zdravotníkov, ktorá sa v roku 1988 stala Pápežskou radou pre apoštolát zdravotníkov.



Panna Mária sa prvýkrát zjavila Bernadette Soubirousovej (1844-1879) 11. februára 1858 v jaskyni Massabielle pri mestečku Lurdy. Bernadette vtedy išla spolu so sestrou Toinette a priateľkou Jeanne Abadieovou zbierať drevo a chcela prejsť cez rieku Gave. Panna Mária sa potom zjavila Bernadette 18-krát.



Panna Mária od Bernadetty Soubirousovej žiadala modlitbu za hriešnikov a pokánie a chcela, aby na mieste zjavenia dala postaviť kaplnku. Pri zjavení z 25. februára 1858 Matka Božia dievčaťu Bernadette povedala, aby začala pri mieste zjavenia kopať. Vytryskol tam prameň vody. "Ľudia zistili, že má zázračné účinky, udialo sa veľa zázrakov, keď ľudia začali tú vodu používať," uviedol portál zivotopisysvatych.sk.



Biskup Laurence v Tarbes 18. januára 1862 vydal pastiersky list, ktorým sa zjavenia v Lurdoch cirkevne uznali za pravé: "Uznávame, že Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia, sa Bernadette Soubirousovej naozaj zjavila... 18-krát."



Bernadetta Soubirousová bola v roku 1925 vyhlásená za blahoslavenú a v roku 1933 pápežom Piom XI. kanonizovaná.



Dátum prvého zjavenia Panny Márie Bernadette Soubirousovej sa stal sviatkom univerzálnej cirkvi, ktorým si veriaci uctievajú a pripomínajú Pannu Máriu Lurdskú, a zároveň Svetovým dňom chorých.



Do Lúrd prichádza každý rok milióny turistov z celého sveta, medzi nimi aj Slováci.