OSN: Chudoba nie je výlučne problém ekonomického charakteru

New York/Paríž 17. októbra (TASR) - Chudoba nie je výlučne problém ekonomického charakteru, ale skôr mnohorozmerný jav zahŕňajúci absenciu príjmov a neexistenciu základných nevyhnutných možností na dôstojný život. Uviedla to Organizácia Spojených národov (OSN) pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. Pripadá na 17. októbra a v tomto roku jeho téma znie: Zjednotiť sa s tými najvylúčenejšími, aby sme budovali svet, v ktorom sa ľudské práva a dôstojnosť budú všeobecne rešpektovať.



OSN upozornila, že v čase, keď oslavuje 70. výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, je dôležité pripomínať základné prepojenie medzi krajnou chudobou a ľudskými právami. A je potrebné poukazovať na skutočnosť, že ľudia žijúci v chudobe sú až neprimerane postihnutí porušovaním ľudských práv, dodala.



Na rok 2018 pripadá 31. výročie výzvy francúzskeho kňaza s poľskými koreňmi Josepha Wresinského (1917-1988), z ktorého iniciatívy sa 17. októbra 1987 konalo prvé zhromaždenie približne 100.000 obrancov ľudských práv. Stretli sa na Námestí Trocadéro v Paríži, aby vzdali hold obetiam hladu, násilia a ignorancie a zároveň odmietli biedu. Vyzvali ľudstvo, aby sa zjednotilo v myšlienke rešpektovania ľudských práv.



Pri tej príležitosti na mieste, kde bola v roku 1948 podpísaná Všeobecná deklarácia ľudských práv, odhalili tabuľu s textom o odmietaní hladu, biedy a o tom, že je nevyhnutné rešpektovať ľudské práva.



Odvtedy sa 17. októbra každý rok stretávali najchudobnejší a všetci tí, čo sa odmietli zmieriť so stavom chudoby vo svete, aby svedčili o svojej solidarite s biednymi.



Bývalý generálny tajomník OSN Javier Pérez de Cuéllar 17. októbra 1992 v mene zahraničných osobností vydal výzvu na uznanie tohto dňa ako Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. V tom čase sa používalo aj spojenie "odmietanie biedy".



Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. decembra 1992 v rezolúcii A/RES/47/196 17. október za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Od roku 1993 sa tento deň pripomína všade na svete s cieľom odstraňovať chudobu vo všetkých štátoch, najmä v rozvojových krajinách.