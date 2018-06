OSN zdôraznila boj proti plastom v téme Dňa životného prostredia

Hostiteľskou krajinou Svetového dňa životného prostredia je v tomto roku India.

Nairobi/New York 5. júna (TASR) - Svetový deň životného prostredia, ktorý pripadá na 5. júna, je v roku 2018 tematicky zameraný na boj proti plastovému odpadu. Organizácia Spojených národov (OSN) označila problematiku znečistenia životného prostredia plastovým materiálom za "osobitne aktuálnu". Hostiteľskou krajinou Svetového dňa životného prostredia je v tomto roku India.



Tohtoročná téma Svetového dňa životného prostredia má podnietiť vlády krajín na svete, predstaviteľov priemyslu, komunity, obce aj jednotlivcov, aby spoločne hľadali trvalo udržateľné alternatívy s cieľom maximálne naliehavo znížiť nadmerné znečisťovanie oceánov plastovým jednorazovým materiálom. Ten predstavuje hrozbu pre zdravie, zdôraznila OSN. Znečistenie plastami má epidemický charakter, dodala. "Nastal čas, aby sme pre dobro planéty prehodnotili používanie plastov. Povedzte nie jednorazovým plastovým predmetom!" akcentovala OSN.



"Odkaz pre Svetový deň životného prostredia je jednoduchý: odmietnite jednorazové plastové predmety. Odmietnite všetko, čo sa dá použiť len raz. Spoločne môžeme otvoriť cestu k čistejšiemu a zelenšiemu svetu," vyzdvihol v posolstve k tomuto dňu generálny tajomník OSN António Guterres.



OSN publikovala niekoľko údajov týkajúcich sa znečistenia životného prostredia platovým materiálom:



Každý rok ľudia vyhadzujú také množstvo plastu, že by sa ním dala štyrikrát obtočiť Zem.



Každý rok najmenej osem miliónov ton plastu končí v oceánoch. Je to toľko, koľko by plne naložené nákladné auto vysypalo každú minútu. Dôsledkom je smrť milióna morských vtákov a 100.000 morských živočíchov.



Každý rok sa na svete použije 500 miliárd plastových tašiek.



Za uplynulé desaťročie ľudstvo vyprodukovalo rovnaké množstvo plastového materiálu ako za minulé storočie.



Z používaných plastov 50 percent tvoria predmety na jedno použitie.



Každú minútu sa spotrebuje milión plastových fliaš.



Plast predstavuje desať percent všetkého odpadu, ktorý človek vyprodukuje.



Čo sa dá ešte urobiť pre odstránenie tohto problému? Podeľte sa svojimi nápadmi v rámci kampane #BeatPlasticPollution, vyzvala OSN.



Svetový deň životného prostredia je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostrední. Konala sa 5.-16. júna 1972 v Štokholme pod heslom "Je len jedna Zem". Delegáti zo 112 štátov na nej prerokovali prvú súhrnnú správu o stave životného prostredia a schválili Deklaráciu o životnom prostredí. Účastníci ďalej prvýkrát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a navrhli globálny systém pozorovania Zeme. Na odporúčanie konferencie schválili členovia Valného zhromaždenia OSN 15. decembra 1972 Environmentálny program OSN a 5. jún vyhlásili za Svetový deň životného prostredia. Ten sa prvýkrát slávil v roku 1974 a stal sa platformou zameranou na upozornenie svetovej verejnosti na problematiku ochrany životného prostredia.