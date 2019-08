OSN:Nárast teplôt zvyšuje riziko sucha, požiarov a nedostatku potravín

Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a ďalšie ľudské činnosti využívajúce pôdu zodpovedajú za 23 percent emisií skleníkových plynov vytvorených ľuďmi.

Ženeva 8. augusta (TASR) - Svet musí prehodnotiť spôsoby, akými zabezpečuje potravu pre obyvateľstvo a spravuje lesy, pastviny a zdroje, s cieľom vyhnúť sa nedostatku potravy a najhorším možným vplyvom klimatických zmien. Vyplýva to zo štvrtkovej správy Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC), o ktorej informovali agentúry AFP a DPA.



Vedci v správe upozorňujú na nárast teploty nad zemským povrchom a varujú, že svet v tejto súvislosti čelí hrozbe sucha, lesných požiarov, topeniu trvalo zamrznutej pôdy a nevyváženému zásobeniu potravinami.



Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a ďalšie ľudské činnosti využívajúce pôdu zodpovedajú za 23 percent emisií skleníkových plynov vytvorených ľuďmi. IPCC podporuje celosvetový posun smerom ku konzumácii väčšieho množstva rastlinnej stravy a menej mäsa, čo by mohlo znížiť emisie skleníkových plynov z chovu hospodárskych zvierat a uvoľniť pôdu na jej udržateľnejšie využitie.



Panel takisto vyzval na obmedzenie strát a odpadu z potravy určenej na konzumáciu - tie podľa odhadov spôsobujú najmenej osem percent ľuďmi vyprodukovaných emisií skleníkových plynov.



Výsledkami správy sa majú zaoberať svetoví lídri na klimatickom summite OSN 23. septembra v New Yorku.



IPCC v októbri 2018 varoval, že obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa v porovnaní s obdobím pred nástupom priemyslu je možné len prostredníctvom "rýchlych, ďalekosiahlych a bezprecedentných zmien".



DPA pripomína, že cieľom parížskej klimatickej dohody z decembra 2015 je znížiť emisie skleníkových plynov tak, aby sa udržal nárast priemernej globálnej teploty pod hranicou dva stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím - s tým, že sa krajiny budú snažiť o obmedzenie na 1,5 stupňa Celzia.