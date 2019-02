Osobná angažovanosť je podstatou novej kampane v boji proti rakovine

V roku 2018 zomrelo na svete na rakovinu 9,6 milióna ľudí, pričom do roku 2030 by to mohlo byť 13,2 milióna ľudí.

Ženeva/New York 4. februára (TASR) - Nová kampaň Medzinárodnej únie na boj proti rakovine (UICC) sa ponesie na tému Som a budem (#IAmAndIWill). Ako ďalej informovala internetová stránka Svetového dňa boja proti rakovine, ktorý pripadá na 4. februára, kampaň sa začne v tomto roku a potrvá do roku 2021. Bez ohľadu na to, kto ste, máte schopnosť znížiť dosah rakoviny na seba, na ľudí, čo vás majú radi, a na planétu.



Kampaň #IAmAndIWill vyzýva na stimulujúcu činnosť, podnecujúcu osobnú angažovanosť jednotlivca a predstavuje jeho schopnosť dnes začať činnosť v boji proti rakovine s tým, že bude mať dosah na budúcnosť, spresnil trojročnú tému portál.



V roku 2018 zomrelo na svete na rakovinu 9,6 milióna ľudí, pričom do roku 2030 by to mohlo byť 13,2 milióna ľudí. Preto nová trojročná kampaň, ktorá sa spustí 4. februára 2019, je zameraná na podporu osobnej angažovanosti v boji proti rakovinovému ochoreniu, uviedla internetová stránka carenews.com.



Svetový deň boja proti rakovine sa stal udalosťou, na ktorú každý rok upozorňuje Medzinárodná únia na boj proti rakovine (UICC), Medzinárodné stredisko na výskum rakoviny (IARC) i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Dátum zrodu Svetového dňa boja proti rakovine - 4. február - súvisí s podpísaním Charty práv onkologických pacientov na Svetovom summite boja proti rakovine, ktorý sa v roku 2000 konal v hlavnom meste Francúzska a podľa ktorého nesie názov - Parížska charta proti rakovine. V meste na Seine ju podpísali vtedajší prezident Jacques Chirac za Francúzsko a generálny tajomník Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Koičiro Macuura. "Otcom" Parížskej charty proti rakovine ako zakladajúceho dokumentu boja proti tomuto ochoreniu je francúzsky onkológ David Khayat. Jeho úsilie podporili hneď na začiatku odborníci na nádorové choroby na celom svete. Cieľom profesora Khayata, rodáka z Tuniska, bolo prostredníctvom Charty práv onkologických pacientov ako medzinárodného dohovoru zvýšiť a zlepšiť prístup i kvalitu zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom s onkologickými chorobami.



Rakovina je všeobecný termín vzťahujúci sa na ochorenia postihujúce ktorúkoľvek časť ľudského organizmu. Ochorenie vyvoláva zhubný nádor (odtiaľ aj termín "nádorové ochorenie"), pre ktorý je charakteristický nekontrolovaný rast s ničením okolitých tkanív i predpoklady pre metastázovanie.



Na celom svete sa najčastejšie vyskytujú - v prípade mužov a podľa počtu úmrtí na svetovej úrovni - rakoviny pľúc, žalúdka, pečene, hrubého čreva a prostaty. Medzi ženami je to rakovina prsníka, pľúc, žalúdka, hrubého čreva a konečníka aj krčku maternice.



Medzi hlavné príčiny vzniku rakoviny na svete patrí napríklad fajčenie, ktoré spôsobuje rakovinu pľúc, hrdla, úst, pankreasu, močového mechúra, žalúdka a pečene. Nebezpečné je aj pasívne fajčenie, teda vdychovanie zafajčeného vzduchu nefajčiarmi. K ďalším rizikovým faktorom sa radia napríklad zvýšená hmotnosť a obezita, nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny, nedostatok pohybu, respektíve sedavý spôsob života, požívanie alkoholických nápojov či znečistené ovzdušie v mestách.