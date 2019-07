P. Kotuliaková: Dievčatám ukazujeme svet IT kreatívne

Slovensko je podľa analytika IVO a autora projektu Mariána Velšica takmer na chvoste v podiele IT špecialistov v krajinách Európskej únie podľa pohlavia.

Bratislava 6. júla (TASR) - O štúdiu a kariére v oblasti IT uvažuje podľa prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) pätina dievčat vo veku 14 až 17 rokov. Organizácia Aj Ty v IT sa snaží dievčatám kreatívne ukázať svet IT a techniky a podporovať ich v záujme o túto oblasť. Z prieskumu vyplýva, že dievčatá od štúdia informatiky odrádza napríklad nízke sebavedomie v porovnaní s chlapcami či predstavy o prílišnej náročnosti štúdia.



"Snažíme sa ukázať veci tak, ako fungujú. Keď začíname robiť s dievčatami, nerobíme s nimi hneď nejaké kódovanie, pretože kód je pre ne veľmi virtuálny, veľmi ťažko si ho vedia predstaviť," vysvetlila riaditeľka organizácie Aj Ty v IT Petra Kotuliaková. "Zapájame s nimi kábliky, diódky, vie to blikať, svietiť. Keď si to chytia do ruky a vidia, ako to funguje, majú z toho okamžitý pocit radosti, že toto som dosiahla a urobila," doplnila.



V súčasnosti je podľa Kotuliakovej svet IT čoraz viac zatvorený do škatúľ. Všetky zariadenia sú uzavreté a je ťažké sa dostať aj do telefónu a zistiť, ako funguje. "Vyvoláva to v nás obavy a špeciálne u dievčat. Neviem sa do toho pozrieť, je tam asi niečo skryté, a ja tomu nerozumiem, to znamená, že sa tomu vyhýbam," vysvetlila.



Dievčatá podľa nej potrebujú v tejto oblasti viac povzbudenia, odvahy a aj vecí, ktoré môžu objavovať. "Ideme kreatívnou cestou, snažíme sa s nimi robiť napríklad spojenie IT a módy. Keď si vedia naprogramovať vlastné diódy a našiť si ich do kusov oblečenia, potom idú k tabuli a zapnú si niečo, čo im bliká a svieti, stávajú sa hrdinkami celej triedy. Ich pohľad na IT je úplne iný, ako keď iba niečo ťukali do klávesnice," dodala.



Ako ukázal prieskum IVO, pevne rozhodnuté ísť študovať informatiku sú tri percentá dievčat. Dievčat, ktoré sa pre štúdium v tejto oblasti stále rozhodujú, je podľa prieskumu 18 percent. Okrem náročnosti štúdia či obavy z porozumenia v oblasti techniky ich často odrádza nedostatok informácií o kariére informatičky, ako aj odhováranie rodičmi.



Slovensko je podľa analytika IVO a autora projektu Mariána Velšica takmer na chvoste v podiele IT špecialistov v krajinách Európskej únie podľa pohlavia. Na Slovensku je podiel mužov 88 percent a podiel žien 12 percent na všetkých pracovníkov v tomto sektore. Digitálna priepasť je obrovská, pričom tento problém sa podľa Velšica ťahá naprieč celou Európskou úniou.