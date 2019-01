Pápež mladým ľuďom: Nežite len na internete, angažujte sa v komunitách

Mária, matka Ježiša podľa pápeža nebola influencerkou, no stala sa najvplyvnejšou ženou v dejinách.

Panama 27. januára (TASR) - Pápež František vyzval v sobotu mladých ľudí, aby pamätali na to, že svoje miesto v spoločnosti si zaslúžia mať nielen silní, ale aj slabí ľudia. Svet neexistuje len pre silných, povedal účastníkom celosvetového stretnutia katolíckej mládeže v Paname.



Organizátori Svetových dní mládeže (SDM) oznámili, že na sobotňajšej večernej vigílii s pápežom v parku v panamskej metropole sa zúčastnilo okolo 600.000 ľudí.



František mladých ľudí tiež vyzval, aby boli aktívnou súčasťou spoločnosti, angažovali sa vo svojich komunitách a odmietli pokušenie žiť svoje životy na internete.



Život sa nenachádza "v cloude, kde by čakal na stiahnutie, nie je to nová aplikácia, ktorú možno objaviť, ani metóda duševného sebazdokonalenia", povedala hlava katolíckej cirkvi. "Nestačí byť pripojený celý deň. Cítiť sa rešpektovaný a žiadaný o účasť je viac, než len byť online," citovala ho AFP.



Mladí ľudia by podľa pápeža mali hľadať oblasti, kde "sa s vlastnými rukami, vlastným srdcom a vlastnou hlavou cítite súčasťou väčšieho spoločenstva, ktoré vás potrebuje a ktoré potrebujete vy sami".



Mária, matka Ježiša, bola "mladou ženou z Nazaretu a nebola vo vtedajších sociálnych sieťach. Nebola influencerkou, stala sa však najvplyvnejšou ženou v dejinách," povedal zhromaždeným.



Pápež pricestoval na návštevu Panamy v stredu, aby sa tam zúčastnil na 34. Svetových dňoch mládeže (SDM) organizovaných katolíckou cirkvou. Šesťdňovú apoštolskú cestu uzavrie túto nedeľu omšou v parku Metro, kde sa už mnohí pútnici "utáborili" po sobotňajšej vigílii. Späť do Ríma odcestuje František následne večer miestneho času (pondelok SEČ).