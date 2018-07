Pitný režim je počas leta ešte dôležitejší, pripomína lekár

Pri hektickom spôsobe života by sa mal pitný režim rozložiť. Podľa Minárika je vhodné príjem tekutín rozdeliť do pravidelných intervalov a piť rovnomerne v priebehu celého dňa.

Bratislava 22. júla (TASR) - Letné mesiace sú charakteristické vysokými teplotami, na ktoré ľudské telo reaguje zvýšeným výdajom vody v podobe potenia. Lekári odporúčajú počas horúcich dní dodržiavať pitný režim a nepodceňovať potrebu hydratácie. Práve leto je jedno z najrizikovejších ročných období, upozornil lekár Peter Minárik.



Odporúčané množstvo príjmu tekutín by sa malo pohybovať zhruba medzi 2 až 2,5 litrami tekutín denne. Potreba príjmu tekutín je veľmi individuálna a rastie v závislosti od telesnej hmotnosti, stravovania, fyzickej aktivity alebo teploty. Už strata dvoch percent vody z tela spôsobuje príznaky dehydratácie, ako sú bolesti hlavy, malátnosť, poruchy sústredenia a strata koordinácie. "Straty potením môžu v extrémnych prípadoch dosiahnuť až dva litre za hodinu," upozornil Minárik.



Pri hektickom spôsobe života by sa mal pitný režim rozložiť. Podľa Minárika je vhodné príjem tekutín rozdeliť do pravidelných intervalov a piť rovnomerne v priebehu celého dňa. "Napríklad, ak vypijeme 2,5 litra tekutín denne, je vhodné príjem rozdeliť na režim 5x500 ml prijatých tekutín, ktorý môžeme spojiť s bežnými piatimi dennými príjmami jedla - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera," doplnil Minárik. Pri takomto režime sa ľudský organizmus nemusí obávať dehydratácie a už vôbec nie "prepitia" vodou.



Potreby prijímať tekutiny sú však individuálne a spotreba vody u jedinca záleží od viacerých faktorov, ako sú vek, telesná hmotnosť, strava, fyzická aktivita alebo vonkajšia teplota. Podľa Minárika netreba zbytočne experimentovať, stačí používať zdravý rozum. Každé telo si vypýta toľko vody, koľko spotrebovalo a koľko opätovne potrebuje doplniť. "Obzvlášť v lete môže dospelý človek denne stratiť až niekoľko litrov tekutín a tie treba neustále dopĺňať, inak sa stráca výkonnosť aj odolnosť," upozornil Minár.