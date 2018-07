Plánované rodičovstvo je súčasťou ľudských práv

Svetový deň populácie sa prvýkrát do kalendára dní dostal v roku 1989 s tým, aby sa ním pripomínal 11. júl 1987: v ten deň dosiahol počet obyvateľov planéty Zem päť miliárd.

New York 10. júla (TASR) - Plánované rodičovstvo tvorí súčasť ľudských práv. To je v roku 2018 téma Svetového dňa populácie, ktorý pripadá na 11. júla.



Ako uviedla Organizácie Spojených národov (OSN) na svojej webovej stránke, počas dejín ľudstva úsilie o plánované rodičovstvo - predchádzanie otehotneniu alebo odloženie tehotenstva na neskôr - predstavovalo pre ženy ťažký súkromný boj. V súčasnosti sa veci zmenili, uviedla OSN a pokračovala, že od Medzinárodnej konferencie o ľudských právach v roku 1968 sa plánované rodičovstvo stalo povinnou súčasťou ľudských práv pre všetky krajiny, vlády a politikov.



V záverečnom dokumente z Teheránu je jednoznačne uvedené: "Rodičia majú základné právo slobodne a vedome sa rozhodnúť, akú veľkú budú mať rodinu a kedy sa im deti narodia."



Svetový deň populácie sa prvýkrát do kalendára dní dostal v roku 1989 na podnet Správnej rady Rozvojového programu OSN s tým, aby sa ním pripomínal 11. júl 1987: v ten deň dosiahol počet obyvateľov planéty Zem päť miliárd.



Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii 45/216 z decembra 1990 rozhodlo, že 11. júla sa každý rok bude pripomínať Svetový deň populácie s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku populácie, najmä jej postojov k životnému prostrediu a rozvoju.



O niekoľko rokov neskôr, 12. októbra 1999, sa v sarajevskej nemocnici dve minúty po polnoci narodil chlapček, s ktorým dosiahla svetová populácia šesť miliárd ľudí. Novorodenca s hmotnosťou 3,5 kilogramu priviedla na svet bosnianska prvorodička Fatima Nevičová z mesta Visoko.



Vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Annan slávnostne vyhlásil sarajevského novorodenca za šiesťmiliardtého človeka na symbolickom mieste - v Koševskej nemocnici. Práve tá bola počas bosnianskej vojny v prvej polovici 90. rokov 20. storočia miestom, kde sa rodili noví Sarajevčania, aj keď obliehané mesto delostrelecky ostreľovali Srbi.



Svetový deň populácie sa v roku 2011 niesol v očakávaní narodenia sedemmiliardtého človeka na Zemi. Túto udalosť 31. októbra 2011 nahlásili dve mestá v Ruskej federácii - Kaliningrad a Petropavlovsk-Kamčatskij na Ďalekom východe - a rovnako aj Filipíny a India.



Populačný fond OSN (UNFPA) vybrala 31. október 2011 za deň, keď sa narodí sedemmiliardtý človek na Zemi. Stal sa ním chlapec Alexandr, ktorý sa ako prvý narodil v Petropavlovsku-Kamčatskom.



UNFPA je medzinárodnou rozvojovou organizáciou, ktorá vo svojich aktivitách podporuje právo na zdravie každého jedinca. Jednotlivým štátom a vládam na ich žiadosť ponúka podporu pri používaní faktov o stave populácie, aby mohli formulovať svoje politiky a programy na znižovanie chudoby a na podporu trvalo udržateľného rozvoja.



UNFPA pomáha jednotlivým vládam zbierať, spracovávať a analyzovať demografické údaje, aby správne stanovovali populačnú tendenciu.



Vo svojej práci sa UNFPA riadi aj závermi káhirskej Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD) z roku 1994. Jej účastníci zo 179 krajín sa zhodli, že treba uspokojiť potreby všetkých ľudí v oblasti vzdelávania a zdravia vrátane reprodukčného zdravia, čo je jednou zo základných podmienok na aplikovanie trvalo udržateľného rozvoja. Delegáti prijali Akčný program na spomalenie demografického vývoja na Zemi na ďalších 20 rokov.