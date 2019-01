Pobyt na českom zámku Chyše inšpiroval Karla Čapka k literárnej tvorbe

Čapek bol v čase prvej svetovej vojny s pobytom na zámku spokojný. Spoznával nielen zámocký, ale aj vidiecky život a nádhernú prírodu, čo ho inšpirovalo k tvorbe.

Bratislava/Chyše 13. januára (TASR) – Okrem stavebných premien a zmien majiteľov počas stáročí sa do histórie českého zámku Chyše neďaleko Karlových Varov zapísal aj Karel Čapek. Nedávno si kultúrna verejnosť pripomenula výročie jeho úmrtia (25. decembra 1938) aj narodenia (9. januára 1890).



Vlastníci zámku i jeho návštevníci si tohto významného literáta pripomínajú stále. Okrem jeho busty v zámockej záhrade, ktorá bola slávnostne odhalená 27. mája 1967, je po rozsiahlej rekonštrukcii verejnosti sprístupnená s inými reprezentačnými priestormi aj izba Karla Čapka ako stála expozícia. On tam v marci 1917 prijal miesto vychovávateľa u majiteľa zámku, šľachtica Vladimíra Lažanského (1857-1925), ktorý ako vlastenec hľadal učiteľa pre svojho syna Prokopa medzi českými intelektuálmi a prijal mladého Karla Čapka. Ten po získaní doktorátu v odbore dejín a estetiky (1915) nemohol nájsť uplatnenie.



"V izbe býval počas svojho prvého zamestnania, keď učil malého Prokopa Lažanského. Mal dokonca súkromný záchod. Izba je plne zachovaná z jeho takmer polročného pobytu. Odvtedy pribudol iba luster na elektrické osvetlenie," povedal pre TASR potomok bývalých majiteľov Vladimír Lažanský.



Čapek bol v čase prvej svetovej vojny s pobytom na zámku spokojný. Spoznával nielen zámocký, ale aj vidiecky život a nádhernú prírodu, čo ho inšpirovalo k tvorbe. Na jar 1919 napísal poviedku Na zámku, v ktorej spomína mnohé zámocké postavy i modré chryzantémy. Šľachtic Lažanský, ktorý ho prijal, sa objavuje aj v poviedke Zločin na pošte i v slávnych dielach Vec Makropulos a Krakatit. Napísal o ňom aj dva novinové články: Starý hrabě (LN 30.7.1925) a Starý vlastenec (LN 25.3.1934).



Rod Lažanských bývalý skvost západočeského regiónu vlastnil od roku 1766 až do znárodnenia 1945. Potom bol zámok majetkom štátu a pôsobili v ňom rôzne inštitúcie. V roku 1989 sa zámok aj s 12-hektárovým parkom bezodplatne stal súkromným majetkom pražskej spoločnosti Balnex. Tá nezačala jeho potrebnú opravu a od roku 1994 ho s areálom ponúkala na predaj. Noví majitelia manželia Lažanskí chátrajúci historický objekt kúpili (1996), obnovou ho zachránili a v novogotickej kráse sprístupnili verejnosti. Po 74 rokoch obnovili aj činnosť panského pivovaru v reštaurácii s renesančným krbom a starajú sa i o voľne prístupný zámocký park.