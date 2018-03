METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Pripravte sa na extrémne javy

Treba sa pripraviť na extrémne meteorologické javy, a to zlepšovaním systémov včasného varovania a zvýšenou koordináciou zásahov

Ženeva/Bratislava 23. marca (TASR) - Fotografickú súťaž na snímky do kalendára roku 2018 na tému počasie a klíma zorganizovala Svetová meteorologická organizácia (WMO) pri príležitosti Svetového meteorologického dňa, ktorý pripadá na 23. marca.



Už v dávnych časoch ľudia zažívali a cítili na sebe dosahy meteorologických javov, napríklad tropických cyklónov, prietrží mračien, lejakov, vlny horúčav, obdobia sucha, prudkých zimných metelíc a mrazivých teplôt. V dôsledku klimatických zmien sa uvedené javy stávajú častejšími a nadobúdajú na intenzite, uviedla na webovej stránke Svetová meteorologická organizácia (WMO).



Ako ďalej WMO konštatovala, treba sa pripraviť na extrémne meteorologické javy, a to zlepšovaním systémov včasného varovania a zvýšenou koordináciou zásahov s cieľom lepšie sa adaptovať na vplyvy spôsobené klimatickými zmenami, ktoré zapríčiňujú emisie plynov vyvolávajúcich skleníkový efekt.



Svetový meteorologický deň sa pripomína po Svetovom dni vody, ktorý pripadá na 22. marca.



Na Slovensku pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa pozývajú Slovenský hydrometeorologický ústava a Slovenská meteorologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAV) na odborný seminár 22. marca tohto roku od 09:30 hod v kinosále SHMÚ na Jeséniovej ulici v Bratislave. Seminár je určený pre širokú verejnosť.



Každý rok 23. marca WMO a jej 191 členských štátov vrátane Slovenska slávi tematicky zameraný Svetový meteorologický deň. Ten je spomienkou na 23. marec 1950, keď vstúpil do platnosti Dohovor o Svetovej meteorologickej organizácii, na základe ktorého WMO vznikla. V roku 1951 sa WMO stala špecializovanou agentúrou OSN. WMO je nástupkyňou po Medzinárodnej meteorologickej organizácii (IMO), založenej v roku 1873.



Svetová meteorologická organizácia so sídlom v Ženeve predstavuje autoritu vo všetkom, čo sa týka stavu a pohybu v atmosfére, skúma jej interaktivity s oceánmi, študuje prejavy súvisiace s ovzduším, rovnako aj hydrológiu. Zjednodušene, zaujíma sa o všetko, čo súvisí s meteorológiou, klimatológiou, hydrológiou, ovzduším a jeho ochranou.



Počasie, ovzdušie a vodný kolobeh nepoznajú štátne hranice, preto je potrebná účinná medzinárodná spolupráca na zabezpečenie rozvoja meteorológie a operačnej hydrológie. WMO poskytuje rámec na medzinárodnú spoluprácu v daných oblastiach.