Populárny slovenský herec a moderátor Michal Hudák má 50 rokov

Bratislava 27. Júna (TASR) – Populárny slovenský herec, moderátor, dabér a speaker Michal Hudák si svojou bezprostrednosťou a zmyslom pre humor s ľahkosťou získava televízne, filmové aj divadelné publikum. Vo štvrtok 27. júna oslávi umelec 50. narodeniny.



Narodil sa 27. júna 1969 v Prešove. Základnú školu i gymnázium absolvoval v ukrajinskom jazyku. Ako dieťa pôsobil v rozhlase aj v amatérskom divadle. K hereckému povolaniu, ako sám hovorí "pričuchol" pozvoľna. V divadelnom prostredí bol vďaka rodičom odmalička. „U nás doma sa umelci striedali. Po rozhovore v rozhlase ich občas stiahol otec k nám na pohár vínka a v obývačke debatovali," uviedol v jednom z publikovaných rozhovorov Hudák.



Herectvo začal študovať najskôr na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, neskôr odišiel na Ukrajinu do Kyjeva, na Divadelný inštitút Karpenka Kareva. Pokračoval tak v rodinnej tradícii. Na kyjevskom inštitúte študoval aj jeho starší brat Sergej.



Po štvorročnom štúdiu sa vrátil ako divadelný a filmový herec na Slovensko a získal angažmán v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Divadlo inscenuje hry v rusínčine, ktorá je blízka aj úspešnému hercovi. Michal Hudák sa k rusínskej národnosti hrdo hlási. "Ja neviem, kde presne došlo k nejakej chybe - poruche v Matrixe, keď si ľudia zrazu prestali písať rusínsku národnosť. Ale tuším, že je to spôsobené ešte dobou pred revolúciou, keď si nemohli písať rusínsku, ale iba ukrajinskú národnosť, ako jedinú možnosť....No chcel by som apelovať na všetkých, nech sa nikdy nehanbia za to, že sú Rusínmi, za to kým a čím sú, pretože to uberá na ich sebaúcte a úcte od iných“, dodal Hudák.



Herec s chytľavým zmyslom pre humor účinkoval aj v prešovskom rádiu Flash. V Slovenskej televízii sa prvýkrát predstavil v súťažných reláciách Správny kľúč a Varím, varíš, varíme a pečieme. Pre jednu zo súkromných televízií moderoval reláciu Dievča za milión a reality show VyVolení. Taktiež sme ho mohli vidieť v úspešnom televíznom seriáli Profesionáli, ako poručíka Mikiho Hrica. "Ja sám považujem tento seriál za naozaj mimoriadne vtipný. Navyše sa tam stretla skvelá herecká zostava, všetci sú vynikajúci improvizátori, pri výrobe je výborná atmosféra," pripomenul herec. Diváci ho mohli vidieť aj v seriáli Panelák.



Výnimočný príjemný zamatový hlas herca oceňujú dabingové štúdiá. Zaznel aj v komentároch pre dokumentárne fimy Pavla Barabáša (Tepuy - Cesta do hlbín Zeme, 2006 a Mongolsko - V tieni Džingischána, 2010).



Sympatický Michal Hudák účinkoval aj v dobrodružnom seriáli Zdivočelá země (1997) v réžii Hynka Bočana, objavil sa vo filme Ondřeja Trojana Želary (Želary, 2003). Deti ho mohli zaznamenať v postave krtka v rozprávkovej krajine Spievankovo a kráľovná Harmónia v réžii Diany Novotnej.



V zábavnej šou Cena je správna nahradil moderátora Mateja Sajfu Cifru. V súčasnosti sa často objavuje v relácii Inkognito, kde mu sekunduje jeho dobrý priateľ, hudobník Marián Čekovský.



Michal Hudák sa na nič nehrá, je priateľský a jeho humor je priam nákazlivý. Rád sa schuti smeje, rozpráva vtipy a zabáva svoje okolie, čím si získava sympatie divákov. Bystrý hádač z Inkognita je viacnásobným víťazom v ankete Osobnosť televíznej obrazovky - OTO. V novej kategórii zabávač roka mu udelili v roku 2019 aj ocenenie absolútny OTO za najviac získaných hlasov.



Michal Hudák je súčasťou country a bluegrassovej hudobnej skupiny Žobráci. "V tejto kapele hrám od svojich jedenástich rokov, teda prežil som tu asi tridsať rokov svojho života. Pochodili sme celú Európu, USA. Je to pre mňa radosť, oddych, zábava. Vždy keď mi to dovolí čas a práca, len čo sa taká možnosť vyskytne, so Žobrákmi koncertujem. A veľmi sa z toho teším", dodal hudobník, ktorý miluje hru na mandolíne.



Moderátor a herec je hrdým otcom troch detí. Svoj kladný vzťah k deťom ukázal aj pri charitatívnom projekte Srdce pre deti, ktorý v minulosti moderoval.