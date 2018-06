Potvrdené: Lidl je pre Slovákov stále jednotkou v čerstvosti

Lidl je pre Slovákov stále jednotkou v čerstvosti Foto: Lidl

Lidl je pre Slovákov stále jednotkou v čerstvosti Foto: Lidl

Bratislava 1. júna (OTS) - O čerstvosti hovoria všetci obchodníci s potravinami. Ako sa teda vyznať v záplave rôznych tvrdení a hesiel? Jednoducho, stačí počúvať názor zákazníkov. A Slováci opäť potvrdili, že jednotkou v čerstvosti je pre nich Lidl. Vyplynulo to z reprezentatívneho prieskumu GfK Slovakia „Vnímanie kvality a čerstvosti“ realizovaného vo februári 2018.Lidl je pre slovenských zákazníkov symbolom čerstvosti dlhodobo, za najčerstvejší reťazec ho zvolili už v prieskume verejnej mienky v roku 2015. Odvtedy získal diskontný reťazec a jeho výrobky od ľudí aj desiatky ocenení Best Buy za najlepší pomer kvality a ceny, ako aj mnoho medailí kvality Qudal. V čom teda spočíva tajomstvo jeho čerstvosti? „“ povedal, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu.Čerstvosť je pre Lidl naozaj kľúčová, čo dokazuje aj pohľad na jednotlivé tovarové skupiny.je do všetkých 132 predajní reťazca dovážané každý deň. Pochádza z kontrolovaných chovov a od overených dodávateľov. Je balené v ochrannej atmosfére, čo zabezpečuje optimálne podmienky skladovania – od výrobcu až po chladničku.sú hygienicky balené a pochádzajú z trvale udržateľných chovov. Všetkaz Lidl stánku je starostlivo vyberaná, kontrolovaná a dodávaná každý deň, dokonca aj v nedeľu. Niekoľkokrát denne pripravujú zamestnanci LidlaPriamo z pece tak, aby ho zákazníci mali k dispozícii chrumkavé a voňavé od rána do večera. Rovnako ako pri celom sortimente, aj priplatí, že na pultoch v Lidli nenájdete množstvo produktov jedného druhu, ktoré sa líšia v podstate iba obalom. Predvýber sortimentu znamená, že zákazníci nemusia strácať čas rozhodovaním sa medzi viacerými rovnakými výrobkami a tie zároveň nestrácajú zbytočne veľa času zo svojej čerstvosti na pulte.Čo teda pre Lidl znamená čerstvosť?Úplne všetko!