Používanie digitálnych zariadení môže spôsobiť problémy vo vzťahoch

Bratislava 2. mája (TASR) - Digitálna doba priniesla množstvo výhod. Jednou z nich je aj možnosť byť v neustálom spojení s blízkou osobou. Avšak podľa štúdie spoločnosti Kaspersky Lab má to aj svoju odvrátenú tvár a digitálne zariadenia môžu poriadne otriasť partnerskými vzťahmi. Väčšina sporov vzniká v momente, keď partner venuje svojmu zariadeniu väčšiu pozornosť ako svojej polovičke.



Páry dnes často používajú zariadenia a internetové služby, aby posilnili svoj vzťah a 8 z 10 ľudí vždy zostáva v kontakte so svojím partnerom online, keď nie sú spolu a 62 % potvrdilo, že komunikácia prostredníctvom zariadení a internetu im pomáha cítiť blízkosť svojho partnera. Platí to najmä pre tie páry, ktoré spolu nežijú v jednej domácnosti (75 %).



Táto digitálna oddanosť sa týka aj samotného zdieľania, keďže 53 % ľudí tvrdí, že ich vzťah sa zlepšil, odkedy zdieľajú svoje online aktivity, vrátane prístupov k účtom a zariadeniam. Aj to však môže mať svoje negatíva, ktoré je potrebné zvážiť.



Výskum zistil, že používanie zariadení môže viesť k hádkam medzi blízkymi, a to z rôznych dôvodov – k tým najčastejším patrí nadmerné používanie zariadení alebo kybernetická bezpečnosť. Napríklad, 51 % ľudí sa priznalo k hádke kvôli používaniu zariadenia počas spoločného stolovania alebo rozhovoru. Viac ako polovica (55 %) respondentov mala s partnerom konflikt z dôvodu nadmerného času stráveného na zariadení. Toto percento je ešte vyššie (58 %) pre páry, ktoré spolu žijú v jednej domácnosti v porovnaní s 49 % tých, ktoré sú vo vzťahu, ale žijú oddelene.



Nadmerné používanie zariadení však nie je jediným dôvodom sporov medzi partnermi. Zdrojom nezhôd vo vzťahoch môže byť nepochybne aj samotný prístup k zariadeniam. Štvrtina respondentov (25 %) sa napríklad nevedela dohodnúť, kto je na rade v používaní zariadenia. Búrku vo vzťahoch spôsobilo tiež zabudnuté dobitie zariadenia (45 %), alebo jeho strata (28 %).



Čoraz viac párov sa stretáva aj s problémami spôsobenými bezpečnostnými hrozbami. Takmer štvrtina (24 %) párov sa pohádala po tom, čo jeden z nich infikoval zariadenie malvérom a u 19 % prípadov vznikla hádka po tom, čo partner prišiel omylom alebo kvôli infekcii spôsobenej kybernetickou hrozbou o finančné úspory. Pravdepodobnosť vzniku hádky pre vyššie spomínané problémy je prirodzene vyššia u párov, ktoré si navzájom zdieľajú zariadenia. To len zdôrazňuje fakt, že pokiaľ ide o moderné vzťahy, môžu byť zariadenia priateľmi i nepriateľmi.



