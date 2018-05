V Prahe sa začal Medzinárodný knižný veľtrh a literárny festival

Tematicky sa prehliadka zameria okrem iného na komiksy a problematiku prevratného 20. storočia.

Praha 10. mája (TASR) - Do nedele potrvá v českom hlavnom meste Medzinárodný knižný veľtrh a literárny festival Svet knihy Praha 2018, ktorého 24. ročník hostí od štvrtka výstavisko v tamojšej štvrti Holešovice.



Čestným hosťom podujatia s bohatým rámcovým programom je tentoraz Izrael, ktorého literatúru pricestujú osobne priblížiť do metropoly ČR viacerí špičkoví spisovatelia vrátane Davida Grossmmana, Avrahama B. Jehošuu či Drora Mišaniho.



Tematicky sa prehliadka zameria okrem iného na komiksy a problematiku prevratného 20. storočia.



Medzi hosťami prehliadky bude aj komiksový scenárista a filmár Alejandro Jodorowsky, viacerí českí komiksoví autori, ako aj Reinhard Kleist, Catel Mullerová a ďalší.



Záujemcovia si v komiksovej zóne nájdu aj špecializovanú predajňu so širokou ponukou českej i zahraničnej komiksovej tvorby.



V Prahe predstaví svoje knižné novinky okolo 400 vystavovateľov z vyše 30 krajín planéty.