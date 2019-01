Pre Facebook sa v Plzni pobili žiačky tak, že ich odviezla záchranka

Svedok udalosti tvrdí, že išlo o tri spolužiačky a jedna z nich dokonca kopala ležiacemu dievčaťu do hlavy.

Praha 12. januára (TASR) - Nevhodný status na Facebooku bol v piatok na jednej základnej škole v západočeskom meste Plzeň dôvodom brutálnej bitky - popoludní sa priamo pred oknami surovo pobili tri žiačky. Dve z nich museli byť nakoniec prevezené do nemocnice, píše spravodajský server televíznej stanice Nova.



Dievčatá sa pobili po skončení vyučovania. "Na miesto vyšli policajti, kde kolegovia zistili, že pred jednou ZŠ došlo k napadnutiu medzi tromi neplnoletými," potvrdila televízii hovorkyňa polície.



Podľa webu Krimi-Plzeň bol dôvodom bitky údajne nevhodný status na Facebooku. Svedok udalosti tvrdí, že išlo o tri spolužiačky a jedna z nich dokonca kopala ležiacemu dievčaťu do hlavy.



Záchranári museli nakoniec dve z dievčat preventívne previezť do nemocnice. Policajti udalosť v túto chvíľu vyšetrujú ako priestupok. Vzhľadom na vek dievčat však nebudú poskytovať nijaké ďalšie informácie, spresňuje spravodajský portál tn.nova.cz.