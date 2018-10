Pred 10 rokmi na Slovensko zavítala kráľovná Alžbeta II. s manželom

Kráľovná s manželom na Slovensko prileteli zo svojej návštevy v Slovinsku. O ich bezpečnosť sa staralo v Bratislave viac ako 600 policajtov.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Na svoju vôbec prvú a jedinú návštevu samostatnej Slovenskej republiky (SR) pricestovali pred desiatimi rokmi britský kráľovský pár, kráľovná Alžbeta II. so svojím manželom princom Philipom, vojvodom z Edinburghu. Návšteva trvala dva dni od 23. do 24. októbra 2008.



Britskú panovníčku Alžbetu II. a jej manžela pozval na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky ešte v roku 2006 prezident SR Ivan Gašparovič. Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika krátko predpoludním pristálo lietadlo na palube s kráľovnou Alžbetou II. a jej manželom princom Philipom, vojvodom z Edinburghu. Ich prvé kroky smerovali do Prezidentského paláca, kde sa po slávnostnom ceremoniáli, v rámci ktorého zazneli obe štátne hymny, zapísali do knihy hostí. Následne strávili niekoľko minút vo vzájomnom rozhovore so slovenským prezidentským párom Ivanom Gašparovičom a jeho manželkou Silviou.



Na Primaciálnom námestí v Bratislave privítal vzácnych hostí vtedajší primátor hlavného mesta Bratislavy Andrej Ďurkovský. Kráľovná a vojvoda z Edinburghu sa zapísali do Zlatej knihy Bratislavy. Prezreli si historické centrum, pričom sa pozdravili so starostami mestských častí, poslancami mestského zastupiteľstva a pozreli si aj časť kultúrneho programu. V bratislavskom Devíne sa stretli s veteránmi druhej svetovej vojny, sirom Nicholasom Wintonom, ktorý zachránil 669 židovských detí z vtedajšieho Československa, ako aj deťmi zo slovenských a britských škôl. Pri Bráne slobody v Devíne odhalila panovníčka Pamätník železnej opony. Železná plastika predstavujúca fiktívnu spomienku na železnú oponu, pochádza z dielne slovenského výtvarníka Milana Lukáča. Je vysoká 3,1 metra, široká 1,6 metra a váži takmer tonu. Dielo vytvoril technikou kombinácie zváraného železa a bronzu a liatych bronzových prvkov. Štátnym banketom usporiadaným na počesť kráľovnej Alžbety II. a princa Philipa sa skončil prvý deň návštevy britského páru na Slovensku.



Britský manželský pár odletel druhý deň ráno z Bratislavy do Vysokých Tatier. Z popradského letiska sa presunuli do Starého Smokovca, odkiaľ po krátkej prechádzke pokračovali v sprievode slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča s manželkou Silviou pozemnou lanovkou na Hrebienok. Po návrate z Hrebienka sa program kráľovského manželského páru rozdelil. Alžbeta II. navštívila historickú Spišskú Sobotu a jej dominantu, Kostol sv. Juraja s oltárom Majstra Pavla z Levoče. Princ Philip, vojvoda z Edinburghu, v spoločnosti prvej dámy Slovenska Silvie Gašparovičovej sa zúčastnil na konferencii Tatranskej školy regionálneho rozvoja v hoteli Grand v Starom Smokovci a zasadil limbu ako symbol obnovy tatranského lesa. S manželkou slovenského prezidenta sa potom stretol v popradskom AquaCity s mladými "advokátmi klímy" pracujúcimi v rámci projektu Britskej rady na Slovensku a oboznámil sa s využitím geotermálnej energie a ekologickou prevádzkou aquaparku i hotelového komplexu.



Bodkou za oficiálnym programom dvojdňovej návštevy kráľovského páru na Slovensku bola účasť na úvodnej časti priateľského hokejového stretnutia medzi HK Aquacity ŠKP Poprad a Guildorf Flames Ice Hockey Club, kde úvodné buly vhodila kráľovná Alžbeta II. spoločne so slovenským prezidentom Ivanom Gašparovičom.



Popoludní odleteli panovníčka so sprievodom z popradského letiska späť do vlasti.