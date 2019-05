Pred 100 rokmi sa narodil Lex Barker, známy ako Old Shatterhand

Filmy s Vinnetouom (Pierre Brice) a Old Shatterhandom (Lex Barker) sú považované za najlepšie dobrodružné filmy pre mládež všetkých čias.

Ray/Bratislava 8. mája (TASR)- Americký herec Lex Barker sa preslávil ako predstaviteľ Old Shatterhanda v dobrodružných filmoch nakrútených v 60. rokoch na motívy románov spisovateľa Karla Maya. Medzi najkrajšie a divácky najúspešnejšie filmy s hercom v hlavnej úlohe patria Der Schatz im Silbersee (Poklad na striebornom jazere, 1962) a trilógia Vinnetou. Od narodenia legendárneho filmového hrdinu uplynie v stredu 8. mája 100 rokov.



Filmy s Vinnetouom (Pierre Brice) a Old Shatterhandom (Lex Barker) sú považované za najlepšie dobrodružné filmy pre mládež všetkých čias. Hlavní hrdinovia sú vzormi čestnosti a statočnosti k tomu nádherná krajina, nechýbajúca romantika a nezameniteľná filmová hudba sú v dokonalom súlade s dejom. Rakúsky režisér Harald Reinl mayovky spracoval a preslávil práve s francúzskym hercom Pierrom Briceom a Američanom Lexom Barkerom v hlavných úlohách.



Alexander Crichlow Barker Jr., známy pod hereckým menom Lex Barker sa narodil 8. mája 1919 v meste Ray v USA. Športovo založený mladík so záujmom aj o ochotníctvo vyštudoval diaľkovo stavebné inžinierstvo. Pracoval v otcovej firme ale práca ho nenapĺňala.



V roku 1941 sa dobrovoľne prihlásil do armády a bojoval vo Veľkej Británii, v Alžírsku a Taliansku. Lex Barker bol predstaviteľom naozajského hrdinu nielen vo filme ale aj v reálnom živote. Vo vojne ho dvakrát vážne zranili a zo služby so cťou prepustili ako najmladšieho majora americkej armády.



Už na strednej škole hral v predstaveniach školského divadla a svoj sen začal realizovať hneď po návrate do civilu.



Filmovú kariéru začal po vojne v muzikáli Doll Face, potom sa stal od roku 1949 nástupcom Johnnyho Weismullera v piatich filmoch o Tarzanovi. Posledný z nich nakrútil v roku 1953.



V potarzanovskom období nebol o herca taký výrazný záujem, a tak sa rozhodol odcestovať do Európy, kde v nasledujúcich rokoch stvárnil viaceré filmové úlohy. Jednou z nich bola rola vo Felliniho filme La Dolce vita (Sladký život, 1960). Barker si v ňom zahral partnera švédskej herečky Anity Ekbergovej, ktorá bola považovaná v tom čase za sexsymbol filmového plátna. O rok neskôr stvárnil úlohu agenta FBI v dvoch pokračovaniach série filmov o Dr. Mabusem (Im Stahlnetz des Dr. Mabuse, 1961) v réžii Haralda Reinla. Herecké príležitosti dostával Barker aj vďaka tomu, že hovoril aj po taliansky, po francúzsky a po nemecky.



Ďalšia zmena nastala v jeho kariére v roku 1962, keď prišiel producent Arthur Brauner s nápadom ponúknuť Barkerovi úlohu Old Shatterhanda. Práve tá mu priniesla nesmrteľnú slávu. Sám Barkerov objaviteľ o nezabudnuteľnom predstaviteľovi Old Shatterhanda povedal: "Bol typom herca, aký sa v Európe vyskytuje len zriedkavo. Chlapský a predsa citlivý, milovník a ostrý chlapík v jednej osobe, svaly, ale aj mozog, rázny, a predsa žiaden hlupák".



Filmové publikum milovalo mayovky s Lexom Barkerom a Pierrom Briceom v hlavných úlohách ako Poklad na Striebornom jazere (1962) a trilógiu Vinnetou (1963, 1964, 1965). Na nakrúcanie s hereckým kolegom si zaspomínal v jednom z rozhovorov aj hlavný predstaviteľ Vinnetoua a jeho osobný priateľ Pierre Brice: "Keď sme s Lexom natáčali scénu pokrvných bratov pre jeden z dielov Vinnetoua, obaja sme sa stále smiali. Zakaždým, keď sme chceli znova strieľať a hovoriť 'môj brat', museli sme sa znova smiať. Režisér Harald Reinl bol veľmi nahnevaný a jeho tvár bola červená ako paradajka - takže Lex a ja sme sa smiali ešte viac. Trvalo to dosť dlho, kým bola scéna hotová."



Jediný film, kde sa duo hercov nestretlo v úlohách pokrvných bratov, bol western Die Hölle von Manitoba (Peklo Manitobu, 1965) v réžii Sheldona Reynoldsa.



Barker bol päťkrát ženatý. Svoju životnú rolu Old Shatterhanda získal vďaka jednej zo svojich manželiek, švajčiarskej herečke Irene Labhartovej, ktorá romány Karla Maya v detstve s obľubou čítala. O životnú lásku pripravila úspešného herca leukémia, ktorej liečbu Irene Labhartová nezvádla a svoj život ukončila v roku 1962 samovraždou.



Slávny herec Lex Barker mal dlhší čas problémy s alkoholom. Zomrel náhle na infarkt 11. mája 1973, teda len tri dni po svojich 54. narodeninách, priamo uprostred rušnej newyorskej ulice. Keď ostal ležať na chodníku bez známok života, trvalo chvíľu, kým sa k nemu vôbec niekto zohol. Slávneho herca nik nespoznal.