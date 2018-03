Pred 100 rokmi sa narodil Sam Walton: Zakladateľ siete Wal-Mart

Doteraz sa o Waltonovi píše ako o revolucionárovi amerického obchodu, pretože ovplyvnil masy. Začal predávať veľa za málo.

Kingfisher/Bratislava 29. marca (TASR) – Americký podnikateľ Sam Walton bol zakladateľom siete predajní Wal-Mart. Od narodenia biznismena uplynie dnes 100 rokov.



Doteraz sa o Waltonovi píše ako o revolucionárovi amerického obchodu, pretože ovplyvnil masy. Začal predávať veľa za málo. Tlačil na výrobcov a vyjednával s nimi veľkoobchodné zľavy. Zákazníkov potom lákal napríklad aj na dlhšie otváracie hodiny oproti konkurentom, no najmä na „ľudové ceny“. Vízia diskontného maloobchodného predaja v provinčných miestach USA spolu s náročným štýlom a s vysokými požiadavkami priniesli firme podľa amerických médií nevídaný úspech.



Samuel (Sam) Moore Walton sa narodil 29. marca 1918 v Kingfisheri v americkom štáte Oklahoma (USA). Bol všestranne talentovaným žiakom aj športovcom. Po skončení strednej školy pokračoval v štúdiách na Univerzite v Missouri (University of Missouri – Columbia), na ktorej získal diplom z ekonómie.



Vo svete maloobchodu začínal vo firme JCPenney. Druhá svetová vojna však presunula mladého Waltona až na post armádneho kapitána v informačnej jednotke. Po ukončení vojenskej služby sa presťahoval do Newportu v Arkansase. Tam si vďaka pôžičke od svojho svokra v sume 20.000 dolárov kúpil svoj prvý obchod, franšízu Ben Franklin.



Svoju prvú prevádzku Wal-Mart otvoril spolu s bratom Budom v roku 1962 v meste Rogers Arkansas.



Vo svoj úspech veril a tvrdo na ňom pracoval. Od svojich podriadených očakával výsledky. Ak sa mu výsledné čísla nepáčili, neváhal urobiť personálne zmeny. Zaujímavým momentom podnikateľovej kariéry bol aj podielový systém pre manažérov, ktorý ich motivoval investovať do rozvoja nových pobočiek a tak prispieť k zvýšeniu nielen vlastných ziskov, ale aj ziskov celej firmy. Heslom spoločnosti bolo Save money, live better (Ušetrite peniaze, žite lepšie).



Na americkú burzu vstúpil Wal-Mart v októbri 1970. Za šesť rokov sa jeho hodnota majetku pohybovala už na úrovni 176 miliónov dolárov. Na začiatku 90. rokov 20. storočia dosiahla výšku 45 miliárd dolárov, čím ho zaradila na najvyššiu priečku maloobchodných predajcov.



Walton ukázal svoje umenie aj počas ekonomickej recesie, keď sa napriek tomu spoločnosti Wal-Mart v roku 1991 podarilo zvýšiť tržby o vyše 40 percent. Nárast popularity však priniesol firme aj veľa nepriateľov, predovšetkým menších predajcov, ktorí kvôli popularite Wal-Martu utrpeli straty. Sam Walton sa obratne pohyboval vo sfére obchodných vzťahov a svojim "neprajníkom" prisľúbil pracovné miesta a dary pre lokálne charity. Neskôr začal Wal-Mart dobýjať aj tradičné bašty ostatných reťazcov a nebál sa ani expanzie do zahraničia.



V posledných rokoch života ochorel na rakovinu a podnikanie musel ukončiť. Ešte mesiac pred smrťou poctil Waltona návštevou vtedajší prezident USA George H. W. Bush, ktorý mu udelil Prezidentskú medailu slobody, najvyššie civilné vyznamenanie v USA.



Sam Walton zomrel 5. apríla 1992 v Arkansase vo veku 74 rokov. Časopis Time ho v roku 1998 zaradil medzi 100 najvplyvnejších osobností 20. storočia.



Vlastníctvo vo firme zanechal podnikateľ svojej manželke a deťom. Samuel Robson Walton nahradil svojho otca na poste prezidenta Predstavenstva Wal-Martu. Ďalší syn John Walton bol riaditeľom až do svojej smrti v 2005, keď tragicky zahynul pri havárii lietadla vo Wyomingu.



V roku 2011 bola firma Walmart Stores, Inc. najväčšou nadnárodnou korporáciou na svete s obratom vyše 444 miliárd USD s viac ako dvoma miliónmi zamestnancov.



Rodina Sama Waltona založila nadáciu s názvom Walton Family Foundation. V roku 2014 venovala vyše 375 miliónov dolárov na domáce aj na medzinárodné projekty, ktoré sa zameriavajú na spoločenské a environmentálne problémy.



O živote podnikateľa vyšla kniha pod názvom Sam Walton: Made in America.