Pred 135 rokmi začal premávať legendárny Orient-express

Legendárny Orient Expres sa prvýkrát v histórii zastavil aj na území Slovenska. Na snímke Orient Expres na stanici Bratislava - Petržalka. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. októbra (TASR) - Prvý raz vyštartoval legendárny Orient-Express z Paríža do tureckého Konštantinopolu (dnešného Istanbulu) 4. októbra 1883. Stalo sa tak pred 135 rokmi.Sen o vlaku premávajúcom po nekonečnej železnej stužke začal snívať syn belgického bankára Georges Nagelmackers už predtým, ako navštívil Ameriku a ostal očarený americkými spacími vozňami. Americké pullmany ho natoľko uchvátili, že po návrate do Európy sa už naozaj pustil do diela.V roku 1883, po sérii falošných štartov, finančných problémoch a ťažkých rokovaní s nespočetnými medzinárodnými železničnými spoločnosťami, Nagelmackersova spoločnosť ustanovila trasu pre svoj vlak s luxusnými spacími vagónmi z Paríža do Konštantinopolu.Denníky ho nazvali Orient-Express, pretože Konštantinopol bol bránou Orientu. Nagelmackers nové meno prijal, ale oficiálne sa tak vlak začal volať až v roku 1891.Luxusná vlaková súprava sa 5. júna 1883 vydala na cestu z Paríža iba do Viedne. Vo vlaku sa fajnoví pasažieri ocitli akoby v špičkovom hoteli so spacími kupé, jedálenským vozňom a spoločenskými priestormi. Vítalo ich teakové drevo, pohodlné sedadlá čalúnené kožou, hodvábna bielizeň na posteliach, strieborné príbory, centrálne vykurovanie, teplá a studená voda a plynové osvetlenie. Niektoré kupé sa dali cez deň zmeniť na pohodlné obývačky. Orient-Express bol súčasťou prepravy vyššej spoločenskej triedy. Stretávali sa v ňom majetní ľudia. Muži boli odetí do smokingov, ženy zahaľovali spoločenské róby a zdobili ich šperky. Ceste v luxuse zodpovedala aj cena za prepravu.Plánovaná prvá cesta až do tureckého Konštantinopolu sa uskutočnila až 4. októbra 1883 z parížskej stanice Gare de l’Est. V ten deň sa vlak vydal cez Mníchov a Viedeň do Giurgiu v Rumunsku. V Giurgiu pasažierov previezli na lodi cez Dunaj do Ruse a odtiaľ ďalším vlakom do Varny v Bulharsku. Cestu do cieľa zavŕšili na trajekte. Spiatočná cesta trvala skoro dva týždne.Absolvovať celú cestu na palube Orient-Expressu až do Konštantinopolu bolo možné až v roku 1889, keď výstavba ďalších železničných tratí a ich prepojení dospela ku koncu.S prevádzkou vlaku sa spájajú aj niektoré zaujímavosti. V roku 1891 prepadli Orient Express na Balkáne banditi, ktorí so sebou vzali 5 rukojemníkov a za ich prepustenie žiadali výkupné 120-tisíc libier. Spoločnosť zaplatila a Orient-Express mohol pokračovať v ceste. V roku 1892 sa vo vlaku rozšírila epidémia cholery. Vlak prestal na nejaký čas premávať v čase vypuknutia 1. svetovej vojny. V roku 1929 Orient-Express uviazol až na 5 dní v snehu v Turecku.Legendárny vlak sa objavil aj v literatúre a filme. Slávna britská autorka detektívnych románov Agatha Christie preslávila vlak aj vo svojom príbehu, ktorý bol sfilmovaný s názvom Vražda v Orient- Exprese (Murder on the Orient Express, 1934). Agent 007 James Bond mal v jednom z jeho kupé románik s krásnou Ruskou. Kúzelník David Copperfield nechal v roku 1991 zmiznúť istanbulský Orient-Express.Pravidelné spojenie Orient-Express na trase Paríž – Viedeň sa skončilo v roku 2009.Orient-Express sa na svojej ceste z Viedne do Prahy zastavil 11. júla 2007 v Banskej Bystrici, ktorá sa v tom čase uchádzala o titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013. Spolu s partnerským mestom Saint Etienne vo Francúzsku, ktoré malo podobnú ambíciu, pripravili Banskobystričania medzinárodný prezentačný materiál, ktorý prvýkrát predstavili pri príchode slávneho Orient-Expressu.