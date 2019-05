Pred 140 rokmi sa narodil pravoslávny biskup Gorazd

Matěj Pavlík sa narodil 26. mája 1879 ako prostredný z troch synov Jana Pavlíka a Anny v obci Hrubá Vrbka na južnej Morave.

Hrubá Vrbka/Bratislava 26. mája (TASR) – Vlastným menom sa volal Matěj Pavlík, ale dejiny si ho pamätajú najmä ako biskupa Gorazda. Patril medzi najvýraznejších propagátorov návratu cyrilo-metodských tradícií. Zároveň prejavil výrazné národné cítenie a obrovskú statočnosť. Počas druhej svetovej vojny ho nacisti popravili za jeho podiel na ukrývaní parašutistov, ktorí uskutočnili v Prahe atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. V nedeľu 26. mája uplynie 140 rokov od narodenia biskupa Gorazda, ktorý bol vyhlásený za svätého.



Matěj Pavlík sa narodil 26. mája 1879 ako prostredný z troch synov Jana Pavlíka a Anny v obci Hrubá Vrbka na južnej Morave. Po skončení základnej školy ho dali rodičia na štúdiá do Arcibiskupského seminára v Kroměříži. Tam absolvoval aj gymnázium a v roku 1898 začal študovať na Rímsko-katolíckej bohosloveckej fakulte v Olomouci, ktorú ukončil v roku 1902 s vyznamenaním a v tom istom roku ho aj vysvätili za kňaza.



Čoskoro sa zapojil do reformného hnutia katolíckeho duchovenstva, ktoré ale v Ríme odozvu nenašlo. V československej rímskokatolíckej cirkvi došlo k rozkolu a v januári 1920 vznikla samostatná Cirkev československá (od roku 1972 Cirkev československá husitská). Jeho nesúhlasné postoje voči Rímu sa radikalizovali až bol napokon z katolíckej cirkvi v tom istom roku exkomunikovaný.



Pre vnútorné spory opustil so svojimi stúpencami aj Cirkev československú a venoval sa samostatnej misijnej činnosti a organizovaniu pravoslávnych cirkevných obcí v bývalom Československu. Pravoslávie označil za "najplodnejšiu formu kresťanstva po stránke náboženskej a národnej". 25. septembra 1921 bol v Belehrade vysvätený za pravoslávneho biskupa pre Moravu a prijal meno Gorazd po svätom Gorazdovi, veľkomoravskom biskupovi, ktorý žil v 9. - 10.storočí.



Po atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ku ktorému došlo v Prahe 27. mája 1942, poskytla pravoslávna cirkev parašutistom úkryt v pražskom chráme sv. Cyrila a Metoda. Biskup Gorazd, ktorý sa nachádzal v čase atentátu na biskupskom stretnutí v Berlíne, sa po návrate do Prahy rozhodol dobrovoľne vydať do rúk nacistov. Ešte predtým však poslal list ministrovi školstva, aktívnemu kolaborantovi s nacistickým režimom Emanuelovi Moravcovi, v ktorom zobral akúkoľvek vinu za udalosti spojené s ukrývaním výsadkárov na seba. Moravec odovzdal list promptne gestapu.



Biskup Gorazd bol 25. júna zadržaný a prevezený do smutne známeho Petschkovho paláca – hlavného stanu gestapa. Tu ho 4. septembra 1942 spolu s ďalšími dvoma duchovnými zastrelili.



Po druhej svetovej vojne bol biskup Gorazd v októbri 1945 vyznamenaný in memoriam Československým vojnovým krížom a v roku 1997 mu český prezident Václav Havel prepožičal Rad Tomáša Garrigua Masaryka I. triedy. Ešte predtým bol pravoslávnou cirkvou v Čechách a na Slovensku vyhlásený za svätého. Kanonizácia sa konala 5. septembra 1987 v olomouckom chráme svätého Gorazda.