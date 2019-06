Pred 220 rokmi sa narodil básnik a prozaik Alexander Sergejevič Puškin

Pri príležitosti tohto výročia pripravilo Štátne múzeum A.S. Puškina v Moskve v dňoch 25.5.-6.6. celý rad podujatí.

Moskva/Petrohrad 6. júna (TASR) - Výstavy, koncerty, literárne a hudobné večery, divadelné predstavenia, vedecké konferencie aj prezentácie sú na programe pre všetkých milovníkov poézie, literatúry, dejín a obdivovateľov Alexandra Sergejeviča Puškina (1799-1837). Jeho 220. výročie narodenia slávi v roku 2019 nielen Ruská federácia.



Pri príležitosti tohto výročia pripravilo Štátne múzeum A.S. Puškina v Moskve v dňoch 25.5.-6.6. celý rad podujatí. Na deň narodenia tohto básnika, prozaika a dramatika - 6. júna - pripadá Puškinov deň Ruska i Deň ruského jazyka.



Aj v Petrohrade zorganizovali podujatia nielen na 6. júna, ale aj na 8. júna.



Z iniciatívy Organizácie Spojených národov sa 6. jún pripomína od roku 2010; z rozhodnutia prezidenta Ruskej federácie sa od roku 2011 v Rusku slávi ako Deň ruského jazyka.



Ruské centrum vedy a kultúry (RCVK) v Bratislave pri príležitosti tohto výročia pripravilo tri podujatia: od 5. do 13. júna výstavu fotografií "Puškin v Petrohrade a v Cárskom Sele", v dňoch 14.-23. júna výstavu "Puškin a jeho hrdinovia na filmovom plátne" a 15. júna v Slovanskom múzeu A.S. Puškina v Brodzanoch hudobno-literárny program "Miloval som ťa...".



Puškinov deň Ruska pripomína milovníkom poézie a literatúry význam tvorby tohto veľkého básnika nielen pre Petrohrad a samotné Rusko, ale aj pre celú svetovú literatúru. Rusi podčiarkujú, že ak hovoria o "veľkom" básnikovi", myslia to doslova a 6. jún považujú za najdôležitejší v dejinách ruskej kultúry. Puškin sa považuje za zakladateľa spisovnej ruštiny. Tento sviatok sa slávi každý rok vo všetkých mestách Ruska.



V sovietskych časoch sa deň narodenia veľkého básnika slávil ako Puškinov sviatok poézie. Bez ohľadu na spoločenské zriadenie a životnú úroveň mal tento deň v mysliach a srdciach Rusov významné miesto. Puškinov sviatok poézie od roku 1997 nesie názov Puškinov deň Ruska. Sviatok nadobudol štátny štatút na základe Nariadenia prezidenta Ruskej federácie z 21. mája 1997 "K 200. výročiu narodenia A.S. Puškina" a o zavedení "Puškinovho dňa Ruska". Nový sviatok sa oficiálne začal sláviť v roku 1998.



Slovensko sa môže pochváliť Slovanským múzeom A.S. Puškina v Brodzanoch. Po Puškinovej smrti do kaštieľa chodievala jeho manželka Nataľja a deti.



OSN v rámci programu podpory a rozvoja viacjazyčnosti a kultúrnej diverzity Deň ruského jazyka pravidelne slávi vo svojich priestoroch v New Yorku.



Svetová organizácia si pripomína v rámci svojho programu od roku 2010 každý rok všetkých šesť oficiálnych jazykov - Deň francúzskeho jazyka (20. marca), čínskeho jazyka (20. apríla), anglického jazyka (23. apríla), ruského jazyka (6. júna), španielskeho jazyka (12. októbra) a arabského jazyka (18. decembra).



Rozhodnutie o slávení každého oficiálneho jazyka OSN na jej pôde prijali predstavitelia Sekcie informácií OSN v predvečer Medzinárodného dňa materinského jazyka z iniciatívy OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO). Medzinárodný deň materinského jazyka pripadá na 21. februára.



Vtedajší ruský prezident Dmitrij Medvedev 6. júna 2011 podpísal Nariadenie o každoročnom slávení Dňa ruského jazyka 6. júna. V dokumente sa uvádza, že uvedený dátum sa zaviedol "s cieľom zachovania, podpory a rozvoja ruského jazyka ako celonárodného dedičstva národov Ruskej federácie, prostriedku komunikácie a neoddeliteľnej súčasti kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie".