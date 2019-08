Pred 75 rokmi nacisti zlikvidovali tábor v Auschwitzi-Birkenou

Európsky parlament v uznesení z 15. apríla 2015 oficiálne uznal genocídu Rómov, spáchanú počas druhej svetovej vojny, ako historický fakt.

Brusel 2. augusta (TASR) - Pred 75 rokmi, v noci z 2. na 3. augusta 1944, nacisti zlikvidovali "cigánsky" koncentračný tábor v Auschwitzi-Birkenou. Ten tvoril súčasť vyhladzovacieho nacistického tábora. Menšiu časť tamojších väzňov deportovali do koncentračných táborov Buchenwald a Ravensbrück - premiestnili tam približne 490 rómskych žien. Po ich odchode bolo ohlásené uzatvorenie blokov. Do plynových komôr odviezli 2897 rómskych mužov a žien vrátane starcov a detí. Nikto z nich neprežil. Na 2. augusta pripadá Medzinárodný deň rómskeho holokaustu.



Podľa predpokladov podobný osud ako tých 2897 Rómov postihol približne 21.000 európskych Rómov, ktorých do Auschwitzu-Birkenau deportovali.



Podľa zdroja Európskeho parlamentu (EP) bolo počas druhej svetovej vojny zavraždených najmenej 500.000 Rómov. V niektorých štátoch bolo zabitých vyše 80 percent rómskej populácie.



Ústav pamäti národa (ÚPN) na svojej webovej stránke definoval rómsky holokaust ako pokus nacistického Nemecka a jeho spojencov o vyhladenie Rómov v Európe počas druhej svetovej vojny. Týmito perzekúciami boli postihnuté mnohé enklávy rómskeho obyvateľstva v tej časti Európy, kde sa presadila nemecká rozpínavosť, respektíve jeho spojenci.



Aj Rómovia ako etnická skupina boli v čase druhej svetovej vojny vystavení deportáciám a likvidácii. Upozorňuje na to Medzinárodný deň spomienky na holokaust Rómov.



Európsky parlament v uznesení z 15. apríla 2015 oficiálne uznal genocídu Rómov, spáchanú počas druhej svetovej vojny, ako historický fakt. EP vyzval členské štáty, aby oficiálne uznali túto genocídu a iné formy prenasledovania Rómov, napríklad deportácie a umiestňovanie do internačných táborov počas druhej svetovej vojny.



Napokon EP vyhlásil, že pamiatke obetí genocídy Rómov počas druhej svetovej vojny by mal byť venovaný európsky deň, ktorý by sa mal nazývať Európsky deň pamiatky rómskych obetí holokaustu. Za rezolúciu hlasovalo 554 poslancov, 13 bolo proti a 44 sa zdržalo hlasovania.



Každý rok sa začiatkom augusta na mieste "cigánskeho" tábora konajú pietne spomienkové stretnutia. Najmä z iniciatívy poľských Rómov a medzinárodných rómskych organizácií si od začiatku 90. rokov 2. august ako Medzinárodný deň spomienky na holokaust Rómov pripomínajú nielen Rómovia.



O rómskom holokauste sa niekoľko rokov hovorí viac aj na Slovensku. Občianske združenie In Minorita sa téme rómskeho holokaustu venuje od roku 2005. V partnerstve s Ministerstvom kultúry SR, Slovenským národným múzeom a Ústavom etnológie SAV pripravilo projekt Ma bisteren! - Nezabudnite!, uviedlo OZ In Minorita na svojej webovej stránke.



V rámci projektu bolo na území Slovenska v rokoch 2005-07 osadených sedem pamätníkov a pamätných tabúľ. Ich odhalenie sprevádzali pietne akty so spomienkovými podujatiami. Od roku 2005 sa každoročne konal pietny akt pri príležitosti Medzinárodného dňa rómskeho holokaustu.



Vojaci 322. streleckej divízie Červenej armády oslobodili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau 27. januára 1945; našli v ňom 7600 preživších.



Približne 12 miliónov Rómov a Sintov žije v Európe, približne šesť miliónov v Európskej únii.