Pred 75 rokmi sa začala operácia Bagration

Minsk/Moskva 22. júna (TASR) - Na území Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky (súčasť bývalého Sovietskeho zväzu, ZSSR) sa pred 75. rokmi začala jedna z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny - operácia Bagration. Za obdobie jej trvania - 22. júna - 29. augusta 1944 - nacistické vojská utrpeli ťažké straty a najväčšie zoskupenie nemeckých vojsk, skupina Stred, fakticky prestalo existovať.



Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Operácia Bagration sa uskutoční v Minsku 27.-28. júna v rámci osláv oslobodenia Bieloruska spod nemeckých nacistických okupantov. Povedal to riaditeľ Historického ústavu Národnej akadémie vied Bieloruska a informovala o tom bieloruská tlačová agentúra BELTA. Na medzinárodnej konferencii sa zíde vyše sto odborníkov z Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Litvy, Nemecka a Ruska.



Operácia dostala meno po hrdinovi Vlasteneckej vojny z roku 1812 kniežaťu pochádzajúceho zo starobylého gruzínskeho rodu panovníckeho rodu Piotrovi Ivanovičovi Bagrationovi (1765-1812). Sám najvyšší predstaviteľ ZSSR Josif Vissarionovič Stalin potvrdil názov operácie. Pomenovávanie vojenských operácií po významných ruských vojvodcoch sa začalo v roku 1943, keď Červená armáda začala útočné ofenzívy: Smolenská ofenzíva dostala názov "Suvorov", protiútok pod Kurskom nazvali "Kutuzov" a Belgorodsko-charkovskej operácii dalo velenie Červenej armády názov "Plukovník Rumiancev".



Úspech operácie Bagration spočíval v tom, že sovietskemu veleniu sa podarilo dobehnúť nemecký štáb. Ten očakával hlavný úder Červenej armády v letnej kampani 1944 južnejšie, na území Ukrajiny, kde aj rozmiestnili svoje tankové sily. Nemecká generalita vychádzala zo skúseností zimných bojov v Bielorusku, počas ktorých Červená armáda uskutočnila niekoľko neúspešných protiútokov a postúpila len o niekoľko kilometrov. Naopak, na Ukrajine Červená armáda dosiahla úspechy a dostala sa na jej hranice z roku 1941. Nemci v Bielorusku očakávali len sporadické útoky, ktoré, ako sa domnievali, odrazia.



Operácia Bagration sa začala presne tri roky po prepade Sovietskeho zväzu a začiatku Veľkej vlasteneckej vojny - 22. júna 1943 - prieskumom a bojom na jednotlivých častiach obrany skupiny armád Stred. Skupine velil Ernst Busch (do 28. júna, po ňom Walter Model). Útok viedli štyri sovietske fronty, činnosť ktorých koordinovali maršáli Georgij Konstantinovič Žukov a Alexandr Michajlovič Vasilevskij.



Charakterom bojovej činnosti sa operácia Bagration delí na dve etapy: prvá - od 23. júna do 4. júla 1944, počas nej Červená armáda vykonala päť frontových operácií; druhá etapa - od 5. júla do 29. augusta 1994, obsahovala päť frontových operácií.



Osobitnú úlohu v rámci operácie Bagration zohrali partizáni, medzi ktorými bolo aj asi 300 Slovákov. Partizáni v noci na 20. júna spustili "koľajnicovú vojnu" v tyle nepriateľa, keď diverznou činnosťou poškodili železničné spojenie. Cieľom partizánov však neboli len železnice a mosty, ale aj telefónne spojenia.



Táto vojenská operácia pomohla aj Spojencom po vylodení v Normandii 6. júna 1944, keďže Nemecko nemohlo dislokovať z východného na vznikajúci druhý front svoje jednotky.



Operáciou Bagration sa podarilo nielen poraziť jedno z najväčších zoskupení nacistických vojsk, ale o niekoľko mesiacov aj priblížiť víťazstvo ZSSR a spojencov v druhej svetovej vojne. V dôsledku tejto operácie bolo oslobodené Bielorusko, časť Litovskej a Lotyšskej sovietskej socialistickej republiky, podaril sa prielom do Poľska a vojská Červenej armády sa dostali k hraniciam východného Pruska.



Straty počas tejto operácie na nemeckej strane predstavovali podľa odhadov historikov 400.000 - 500.000 osôb, na strane ZSSR okolo 200.000.