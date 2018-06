Pred pražským chrámom si pripomenuli československých parašutistov

Na archívnej snímke pôvodný čierny Mercedes 320 C, v ktorom cestoval Heydrich, keď bol vykonaný atentát na jeho osobu.

Odstránenie Heydricha, osoby číslo tri v nacistickej hierarchii, patrilo k najvýznamnejším činom odboja v okupovanej Európe.

Praha 18. júna (TASR) - Pri pravoslávnom chráme svätých Cyrila a Metoda na pražskej Resslovej ulici si ľudia v pondelok pripomenuli hrdinský boj siedmich československých výsadkárov, ktorí sa v krypte kostola ukrývali po atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha spred 76 rokov. Informoval o tom český spravodajský portál Novinky.cz.



Výsadkári zahynuli v boji s nacistickou presilou v krypte chrámu, keď hasiči nakoniec do nej napumpovali vodu - niektorí však zomreli vlastnou rukou. O život tak prišli Adolf Opálka, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc, Josef Valčík, Jozef Gabčík, Jan Kubiš a Josef Bublík.



Ich pamiatke sa dopoludnia poklonila ministerka obrany Karla Šlechtová, náčelník generálneho štábu Aleš Opata, zástupcovia oboch komôr českého parlamentu a ďalší predstavitelia.



Výsadkárov budú už pripomínať aj nové pamätné tabuľky na chodníku pred chrámom na Václavskej ulici, kde uložili ich telá kvôli identifikácii.



Rozkaz odstrániť Heydricha vykonali Gabčík a Kubiš, členovia parašutistického výsadku s krycím názvom Operácia Anthropoid, 27. mája 1942. Nacistický pohlavár Heydrich podľahol zraneniam 4. júna.



Nacisti následne rozpútali teror, ktorý vyústil do vypálenia obcí Lidice a Ležáky. Nemecká moc napriek tomu nemala žiadnu stopu, ktorá by viedla k aktérom atentátu.



Zlom priniesla až zrada Karla Čurdu, jedného z výsadkárov. Čurda síce nevedel, kde sa parašutisti československej exilovej armády v Prahe skrývajú, ale poznal mená a adresy niektorých ľudí, ktorí výsadkárom pomáhali. Následne sa rozbehol kolotoč razií, zatýkania a vypočúvaní, na základe ktorých boli nadránom 18. júna chrám a jeho široké okolie obkľúčené, pripomenul portál Novinky.cz.