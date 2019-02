Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Lucia Súkeníková je autorkou knihy Moje najlepšie fit jedlá. Ponúka v nej viac ako 140 receptov na zmenu stravovacích návykov a zdravší život.

Bratislava 4. februára (TASR) – Nové tituly žánrov detektívneho románu, zdravého životného štýlu, severského krimi aj populárno-vedeckého zamerania pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.



Lucia Súkeníková je autorkou knihy Moje najlepšie fit jedlá. Ponúka v nej viac ako 140 receptov na zmenu stravovacích návykov a zdravší život. Je vhodná pre všetkých, ktorí žijú hekticky, no odmietajú sa stravovať vo fastfoodoch, pre športovcov, ľudí s potravinovými intoleranciami, tehotné ženy i ženy po pôrode. Vďaka knihe sa čitateľ presvedčí, že aj zdanlivo jednoduché a obyčajné jedlo môže byť veľmi chutné a že na to, aby sa cítil fit, nepotrebuje minúť veľa peňazí. Knižka ponúka recepty na celý deň, od raňajok až po večere. Mnohé jedlá sú vhodné i na prenášanie do práce. Takéto stravovanie má veľa výhod, je lacnejšie ako stravovanie v reštauráciách.



Zásah je názov trileru z pera amerického autora Taylora Adamsa. James a Elle Eversmanovci tvoria mladý manželský pár, ktorý sa cestou za novým životom ocitol uprostred Mohavskej púšte. Keď sa im zo záhadných dôvodov pokazí auto, uviaznu na území nikoho s minimálnymi zásobami vody a bez mobilného signálu. Z necelých dvoch kilometrov ich má na muške neznámy snajper. Zabíja neľútostne, bez príčiny a so supermodernou výbavou mieri presne. Jediné miesto, kam sa pred ním na širokom otvorenom priestranstve môžu živé terče ukryť, je priestor za ich nepojazdným autom. Nemajú kam ujsť, nie je tam nikto, kto by im pomohol. Odmietajú stať sa bezbrannými obeťami, ale majú v nerovnom súboji vôbec nejakú šancu prežiť?



Z pera britskej autorky Pip Wallerovej je novinka s názvom Zdravie a krása. Bylinkárstvo je trvalým dedičstvom a má bohaté tradície. Rastliny sa počas dejín využívali v každej kultúre, na prípravu jedla, prístreškov, oblečenia či liečiv. Táto kniha ponúka prehľad receptúr pre zdravie a krásu, v ktorom sa snúbi prirodzená krása s lekárňou v kuchyni. Svetoznámi bylinkári sa s čitateľmi podelia o viac než 350 receptúr na prípravu tinktúr a toník, sirupov i krémov pre čistú radosť zo života, ale aj zdravie. Komplexný sprievodca zahŕňa rady na pestovanie a získavanie rastlín, ich zoznam aj užitočné každodenné techniky.



Podaj mi ruku je nové severské krimi od švédskej autorky Alsterdal Tove. Za studenej aprílovej noci zomrie Charlie Erickssonová, keď vypadne z balkóna na jedenástom poschodí. Za sebou necháva život plný chaosu, drogových epizód a nenaplnených snov. Polícia jej smrť vyhodnotí ako samovraždu. Charliina sestra Helene žije usporiadaný život a so sestrou sa nevídala. Snaží sa zabudnúť na rozpadnutú rodinu, matku, ktorá ich opustila, otca alkoholika a sestru, ktorá nedokázala rozlišovať medzi realitou a svojimi predstavami. Po sestrinej smrti si však začne klásť otázky. Aká bola Charlie naozaj? Skutočne spáchala samovraždu? A čo robila mesiac pred smrťou v Buenos Aires? Stopy ju zavedú späť do minulosti, do sedemdesiatych rokov, keď sa ich matka zamilovala do argentínskeho utečenca a zmizla.



Britská autorka Sophie Colins napísala knihu Čo dokáže váš pes? Táto kniha skúma svet poznávacích schopností psov. Opisuje päť základných zmyslov, predstavuje pohľad na svet tak, ako ho vníma pes, a venuje sa aj otázke, či pes má šiesty zmysel. Obsahuje praktické testy a aktivity, ktorými je možné zmerať inteligenciu psa, aj ju zvýšiť. Táto kniha pomôže lepšie porozumieť psiemu miláčikovi.