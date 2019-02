Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Anglická spisovateľka Naomi Woodová je autorkou príbehu Pani Hemingwayová. Štyri manželky, každá iná, a predsa majú niečo spoločné: nesmiernu lásku k Ernestovi.

Bratislava 18. februára (TASR) – Nové tituly žánrov spoločenského románu, historického príbehu, severského krimi či psychologického trileru pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.



Anglická spisovateľka Naomi Woodová je autorkou príbehu Pani Hemingwayová. Štyri manželky, každá iná, a predsa majú niečo spoločné: nesmiernu lásku k Ernestovi. Znášajú jeho vrtochy, pomáhajú mu bojovať s démonom depresie, prekonávať útrapy tvorby. Nežná staropanenská Hadley, mondénna dračica Fife, emancipovaná ambiciózna Martha, starostlivá, obetavá Mary, štyri zákonité manželky Ernesta Hemingwaya, nie iba ženy, tých mal slávny bonviván v živote oveľa viac. Čitateľ nenazerá len do manželského spolužitia, ale ocitne sa aj v bohémskom Paríži 20. rokov, vo vojnovom Madride, v rezidencii na Floride, vo vile na predmestí Havany, v odľahlom Ketchume v štáte Idaho, kde svetoznámy spisovateľ zakončil svoju životnú púť.



Chlapec vo svetle reflektorov je názov nového krimi románu nórskeho autora Samuela Bjorka. Sú Vianoce. Starší muž šoféruje auto cez Škandinávske vrchy. Zrazu si všimne, ako sa v tme pred ním čosi črtá. Len-len že stihne pribrzdiť a zastaviť. V snehových jazykoch tvoriacich sa pred autom stojí malý chlapec. Má modré pery a na hlave nasadené jelenie parohy. O štrnásť rokov nájdu v neďalekom horskom jazere telo zavraždeného dievčaťa, oblečeného v baletnom úbore. Vyšetrovateľku Miu Krügerovú stále máta smrť jej dvojčaťa a jej kolega Holger Munch si vzal neplatené voľno, aby sa postaral o svoju dcéru. Čudný a spletitý prípad ich však čoraz viac vťahuje do svojich osídel, hoci sú skalopevne presvedčení, že prípad čoskoro vyriešia.



Američanka Liv Constantine je autorkou novely Posledná pani Parrishová. Amber Pattersonová už nechce žiť ako bezvýznamná nula, neviditeľná žena, ktorá splýva s davom. Má pocit, že si zaslúži viac. Zaslúži si luxusný, pohodlný a bezstarostný život. Daphne Parrishová je zlaté dievča z Bishops Harbor v Connecticute. Má všetko, po čom Amber odmalička túžila, vyzerá ako bohyňa, býva v priam katalógovej vile a jej manžel Jackson je milionár. Amber sa rozhodne rozvrátiť sladký život sokyne a zaujať jej miesto po boku Jacksona. No dômyselný plán jej môže skrížiť starostlivo skrývané tajomstvo z minulosti.



Romanovovská cárovná je názov nového historického príbehu amerického autora C. W. Gortnera. Sotva devätnásťročná dánska princezná Minny vie, že musí opustiť rodinu a uzavrieť kráľovský zväzok. Osud ju zaveje do Ruska, vydá sa za romanovovského dediča trónu Alexandra, dostane nové meno Mária a neskôr sa stane cárovnou. Po manželovej smrti sa vládcom rozdelenej a rozpadávajúcej sa ríše stane ich syn Mikuláš. Mária je odhodlaná priviesť ho k reformám, ktoré by z ich panstva urobili modernú krajinu. Ruskom sa však preženie ďalšia revolučná vlna a Mária sa ocitne pred najnebezpečnejšou a najbolestnejšou výzvou svojho života.



Američanke Alafair Burkovej patrí autorstvo nového psychologického trileru V dobrom aj v zlom. Angela spoznala Jasona Powella pri organizovaní večierka, predpokladala, že ich známosť bude len krátky románik, nasledujúce leto sa však vzali. Po šiestich rokoch sa z Jasona vďaka úspešnej knihe a rastúcej mediálnej kariére stala politicky a kultúrne vplyvná osobnosť. Potom však vysokoškolská praktikantka obvinila Jasona z nevhodného správania a ďalšia žena, Kerry Lynchová, sa k nej pridala s ešte znepokojujúcejším obvinením. Ich priam dokonalý manželský život sa pomaly rozpadal. Jason trval na svojej nevine a Angela mu verila. Jedného dňa Kerry zmizla a Angela si musí posvietiť na obe strany, na muža, ktorého si vzala, a na ženy, ktorým odmieta veriť.