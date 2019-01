Prekvapili jarné prázdniny Vašu rodinnú kasu

JARNÁ PRÁZDNINOVÁ LYŽOVAČKA RODINA S 2 DEŤMI

(orientačne 5 nocí, 5 dní lyžovania, ubytovanie s polpenziou, 300 km od domova)

Ubytovanie – 400 €

Skipasy – 300 €

Doprava – 50 €

Strava – 300 €

Výstroj – prenájom – 270 €

Poistenie do hôr – 40 €

Bratislava 31. januára (OTS) - Najlepším riešením by bolo, keby ste si financovanie naplánovali vopred. Odborníčka na financie PARTNERS GROUP SK Dagmara Šudová radí, čo robiť, ak vás tieto výdavky zaskočili. V žiadnom prípade sa nezadlžovať. Siahnuť po pôžičke a zaťažiť svoj rodinný rozpočet na ďalšie mesiace je tým najhorším riešením! Mali by ste sa poučiť a na všetky podobné výdavky v budúcnosti myslieť predtým, ako budete peniaze potrebovať.Týždeň jarných prázdnin dokáže poriadne finančne či organizačne potrápiť nejedného rodiča. Hlavne u menších detí treba riešiť nielen to, kde vziať peniaze na plánované aktivity, ale aj to, kto deti postráži. Podľa odborníčky na financie si musia najskôr rodičia premyslieť, čo ich deti cez jarné prázdniny budú robiť. „," uviedlaz PARTNERS GROUP SK. Podľa nej je ideálne, ak si tieto výdavky vopred rodina naplánuje a pripraví sa. „,“ radí. Vždy je ľahšie mesačne si odložiť napr. 50 eur, ako mať naraz výdavky za jeden mesiac napr. 200 eur. Ak to už v tomto roku nestíhate, berte to ako ponaučenie do budúcna. Ani sa nenazdáte a sú tu dvojmesačné letné prázdniny.K finančne najnáročnejšiemu tráveniu prázdnin patrí lyžovačka. Náklady na ňu veľmi závisia od toho, či členovia rodiny majú lyžiarsky výstroj a či rodina má lyžiarske stredisko v blízkosti domova alebo možnosti ubytovania u rodiny či známych. Lyžovačka pre 4-člennú rodinu, ktorá si musí všetko prenajať a zaplatiť, môže stáť aj 1 400 €. S takýmito výdavkami musí rodina počítať vo svojom pláne na celý rok, prípadne si na to odkladať niekoľko mesiacov. Okrem výdavkov na cestu, ubytovanie či výstroj, treba rátať aj so skipasmi. Práve dostatok času pri výbere lokality umožňuje lepšie porovnávanie cien a poskytovaných služieb. Ak výber riešite na poslednú chvíľu, možnosti ako ušetriť sú obmedzené. Stále však môžete usporiť na výstroji a požičať si ju. Pri návšteve hôr v zahraničí treba myslieť aj na rizikové poistenie. Platí, že najdrahšie je nepoistiť sa. Pri výbere poisťovne však porovnávajte nielen cenu, ale aj jeho rozsah, prípadne sa poraďte so svojím finančným sprostredkovateľom. V prípade pracovne vyťažených rodičov je častou voľbou denný tábor, alebo tábor s prenocovaním. Kým cena za denný tábor sa pohybuje od 80 eur vyššie na päť dní, pri tábore s prenocovaním zaplatíte 200 eur a viac. Na tábory však treba myslieť s predstihom.Deti môžu zažiť skvelé prázdniny aj bez väčších finančných nárokov. „," odporúča. Obzvlášť zaujímavé je to pre deti žijúce v meste, ktorých starí rodičia bývajú na dedine. Ešte lepšie, ak bývajú v odlišných regiónoch. Ako doplnila odborníčka, ak si rodičia môžu čerpať dovolenku, vedia si naplánovať program spolu s deťmi, ktorý nemusí byť vôbec finančne náročný. Môžu pre svoje ratolesti pripraviť výlety, ktoré nemusia stáť veľa peňazí. Či už sa vyberú za atrakciami vzdialenými len niekoľko desiatok kilometrov, alebo na spoločnú vychádzku prírodou neďaleko mesta, všetko má svoje čaro. A k tomu splnia i určitú edukačnú funkciu, či už spoznávaním regiónov Slovenska alebo kultúrnych a historických pamiatok.• Košický kraj, Prešovský kraj: 18. február - 22. február 2019• Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj: 25. február – 1. marec 2019• Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj: 4. marec – 8. marec 2019(Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)