Pri dánskom pobreží objavili vrak vzácnej nemeckej ponorky

Kodaň 13. apríla (TASR) - Vrak nemeckej ponorky, ktorú spojenecké sily potopili len dva dni pred skončením druhej svetovej vojny v Európe, objavili pri pobreží Dánska. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na dánske vojenské múzeum Sea War Museum Jutland.



Ponorka typu U-3523 bola najmodernejším plavidlom svojho druhu, aké bolo vtedy v službách nemeckých námorných síl. Ponorka stroskotala 6. mája 1945 v prielive Skagerrak, pri pobreží severného výbežku Jutska, po tom, ako ju zasiahli hlbinné nálože zhodené z britského bombardéra B-24 Liberator.



Deň predtým sa nemecké sily v Dánsku, severozápadnom Nemecku a Holandsku vzdali. Podľa zmieneného múzea ponorka s 58 mužmi na palube pravdepodobne unikala pred nepriateľom. Nikto z posádky neprežil.



Ponorku objavili 123 metrov pod hladinou počas pátrania po starých vrakoch. Prova ponorky bola zaborená do morského dna, zatiaľ čo korma sa nachádzala vo výške 20 metrov nad dnom.



Ponorka U-3523 bola jednou zo 118 kusov, ktoré sa mali z tohto typu vyrobiť. Do aktívnej služby nemeckého námorníctva sa však napokon dostali iba dva. Druhá je v nemeckom Námornom múzeu v meste Bremerhaven.



Dizajn plavidla bol na svoju dobu "veľmi pokrokový". Ponorka mala novú batériovú techniku, ktorá jej umožňovala zostať pod vodou dlhšie, než tomu bolo u predchádzajúcich typov. U-3523 sa preto mohla bez vynorenia dostať až do Južnej Ameriky.