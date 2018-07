VIDEO: Pri egyptských pyramídach našli pohrebisko staré 2500 rokov

Síce sa podarilo lokalizovať zatiaľ len osem hrobiek, výskum sa ešte len začal. Archeologické práce v tejto oblasti by mali trvať najmenej 5 rokov.

Káhira 16. júla (TABLET.TV) – V blízkosti známych pyramíd v Gíze južne od Káhiry našli niekdajšie spoločné pohrebisko aj mumifikačnú dielňu. Viac ako 2500 rokov starý objav teraz spolu s nemeckými historikmi preskúmajú a viaceré artefakty napokon skončia vo Veľkom egyptskom múzeu, informovala agentúra AP.



"Spoločná misia archeológov z Egypta a Nemecka dnes priniesla nový objav z obdobia 26. dynastie medzi 7. - 5. storočím pred naším letopočtom. Výskumníci objavili asi 35 múmií, 5 kamenných sarkofágov a jednu drevenú rakvu. Tiež sa našla aj jedna pozlátená maska, keramika a nádoby, ktoré sa používali pri mumifikácii," oznámil minister pre kultúrne pamiatky Chálid Anan.



Mumifikačnú dielňu archeológovia datujú do sajsko-perzského obdobia. Komoru našli v údolí Nílu južne od Venisovej pyramídy, kde sa naposledy robil historický prieskum pred sto rokmi. Tamojšie ministerstvo pre kultúrne pamiatky hovorí o unikátnom náleze, ktorý odhalí tajomstvá balzamovania v 26. staroegyptskej dynastii.



"Predmety, ktoré slúžili na balzamovanie, datujeme do 5. - 7. storočia pred naším letopočtom. Tento nález je veľmi dôležitý, pretože je jednak rozsiahly a takisto nám prináša presnejšie odpovede, aké prípravky kedysi používali pri mumifikácii. Objavili sme zlatú baňu informácií," informoval Ramadan Husajn, ktorý je vedúcim pracovníkov archeologického výskumu.



Pod zemou historici našli aj štyri alabastrové kanopy, do ktorých sa ukladali vnútorné orgány pri mumifikácii. Zachovala sa aj múmia kňaza spolu so 40 sarkofágmi s pozostatkami jeho príbuzných.



Síce sa podarilo lokalizovať zatiaľ len osem hrobiek, výskum sa ešte len začal. Archeologické práce v tejto oblasti by mali trvať najmenej 5 rokov.