Pri letnej grilovačke treba dávať pozor na horiace uhlíky či vietor

Bratislava 6. júla (TASR) - Pri letnom varení či grilovaní na záhrade netreba zabúdať na to, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku či na zdraví. V poisťovniach evidujú z letných grilovačiek udalosti ako horiaci plot v blízkosti grilu, víchricou zničené altánky či záhradný nábytok, ale aj človeka, ktorý spadol zo stromu rovno do kotla s vriacim gulášom.



„Mali sme prípad, keď počas grilovačky vplyvom vetra odskočilo viacero horiacich uhlíkov z horúcej pahreby a začal horieť tenký ratanový plot, ktorý bol v blízkosti grilu. Oheň našťastie domáci včas zaregistrovali a uhasili,“ hovorí Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku Uniqa poisťovne.



Poisťovňa tiež zaznamenáva každoročne stále väčší počet škôd následkom letných búrok a víchrice. Hlásenia klientov sa najčastejšie týkajú rozbitých okien, zničených plotov i dolámaných vonkajších roliet. Odfúknutý záhradný nábytok však ničil aj balkóny a presklené dvere. „Evidujeme prípady, keď silný vietor počas letnej búrky doslova vytrhol zo zeme detskú trampolínu a kompletne ju zničil, silnej víchrici padli za obeť aj drevené záhradné stoličky a používaný gril,“ hovorí Koch. Silné krupobitie zasa zničilo niekoľko záhradných domčekov a následkom silného vetra došlo k odtrhnutiu či poškodeniu striech altánkov.



Minulý rok sa stal aj kuriózny prípad, ktorý apeluje na všetkých, aby pri letných grilovačkách a varení guláša naozaj mysleli nielen na ochranu majetku, ale najmä vlastného zdravia. „Spadol som zo stromu rovno do kotla s vriacim gulášom a opálil som si ruku. Potom som si ešte popálil nohu, keď som skočil pätou do pahreby,“ nahlásil klient poisťovni.