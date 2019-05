Najmä v letných mesiacoch počas dlhých túr hrozí ľudskému organizmu dehydratácia. V batohu preto podľa skúseného inštruktora nesmie chýbať dostatočné množstvo pitnej vody a menšie jedlo.

Bratislava 8. mája (TASR) – Pri plánovaní turistiky treba myslieť aj na prevenciu pred úrazmi. "Práve výlety v prírode sú veľmi obľúbenou voľnočasovou aktivitou, ideálnou pre jednotlivcov, ale aj rodiny s deťmi. Tie však so sebou prinášajú nepríjemnosti v podobe rôznych úrazov," upozornil hlavný inštruktor kurzov prvej pomoci pre odbornú a laickú verejnosť Miroslav Nagy z Falck Academy.



"Na turistiku nikdy nevychádzame vo vychádzkovej obuvi. Horský terén si vyžaduje obuv s pevnou podrážkou, ideálne so spevneným členkom," zdôraznil. V tejto súvislosti aj iní odborníci pripomínajú, že je vhodnejšie obuť si také topánky, ktoré už turista viac ráz použil. Predíde sa tak tvorbe pľuzgierov či odrenín.



Najmä v letných mesiacoch počas dlhých túr hrozí ľudskému organizmu dehydratácia. V batohu preto podľa skúseného inštruktora nesmie chýbať dostatočné množstvo pitnej vody a menšie jedlo, napríklad keksy či sladkosť, ktoré v prípade potreby dodá telu energiu.



Samozrejmosťou by mali byť prikrývka hlavy a primerané oblečenie. "Horské slnko môže byť zradné. Najmä počas veterných dní sa nám môže zdať, že slnko nesvieti až tak intenzívne. Takto si môžeme veľmi ľahko prihnať úpal. Aj počas teplých dní treba myslieť na ďalšiu vrstvu oblečenia, počasie na horách sa môže rýchlo zmeniť," zdôraznil Nagy.



V turistickom batohu by nemala chýbať ani lekárnička. Nemusí však byť kompletná. "Náplasť či lieky proti alergii by sme určite nemali nechať doma. Sterilný či elastický obväz sa môže hodiť," dodal inštruktor Falck Academy.