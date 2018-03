Pri pobreží Šalamúnových ostrovov objavili vrak amerického krížnika

Vrak sa podarilo identifikovať pri pobreží Šalamúnových ostrovov výskumnému tímu Paula Allena, jedného zo zakladateľov spoločnosti Microsoft.

Londýn 21. marca (TASR) - Vrak americkej vojnovej lode USS Juneau (CL-52), ktorú v roku 1942 potopili japonské torpéda, objavili počas víkendu v južnej časti Tichého oceánu. Informovala o tom v utorok stanica Sky News.



Vrak sa podarilo identifikovať pri pobreží Šalamúnových ostrovov výskumnému tímu Paula Allena, jedného zo zakladateľov spoločnosti Microsoft. Tím objavil vrak pomocou sonaru a diaľkovo ovládaného podmorského plavidla.



USS Juneau (CL-52), ľahký krížnik triedy Atlanta, sa potopil počas bitky o Guadalcanal so stovkami námorníkov na palube. Loď nasadili do služby len rok predtým. Svoje pomenovanie dostala po hlavnom meste štátu Aljaška.



"Určite sme neplánovali objaviť USS Juneau práve na Deň svätého Patrika. To sa pri prieskume mora ani nedá. Je to však neočakávanou zhodou náhod vzhľadom na prípad bratov Sullivanovcov," uviedol šéf výskumného tímu Robert Kraft.



Narážal tým na skutočnosť, že na lodi bola pätica bratov írskeho pôvodu, ktorí odmietali slúžiť v námorných silách inak než spolu. Vojenské námorníctvo USA totiž zakazovalo slúžiť súrodencom v tej istej bojovej jednotke.



Allenov tím iba nedávno objavil vrak americkej lietadlovej lode USS Lexington (CV-2), ktorá sa potopila pred 76 rokmi v bitke v Koralovom mori. Loď lokalizovalo výskumné plavidlo Petrel zhruba 800 kilometrov od Austrálie.



Na videozáberoch spod morskej hladiny, ktoré Allen zverejnil na svojej webovej stránke, je vidno rozpadávajúci sa vrak lietadlovej lode, ako aj zničené americké lietadlá. Tento vrak sa nachádza v hĺbke približne 3000 metrov.