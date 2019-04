Pri záchrannom archeologickom výskume odkryli 17 žiarových hrobov

Podľa slov archeológa miestneho Gemersko-malohontského múzea (GMM) Alexandra Botoša sú hroby súčasťou pohrebiska, na ktorom sa pochovávalo počas doby bronzovej zhruba 700 až 800 rokov.

Rimavská Sobota 10. apríla (TASR) – Celkovo 17 žiarových hrobov príslušníkov pilinskej kultúry sa podarilo doteraz odkryť archeológom počas prebiehajúceho záchranného výskumu na Daxnerovej ulici v Rimavskej Sobote. Podľa slov archeológa miestneho Gemersko-malohontského múzea (GMM) Alexandra Botoša sú hroby súčasťou pohrebiska, na ktorom sa pochovávalo počas doby bronzovej zhruba 700 až 800 rokov.



„Realizuje sa tu prístavba k meštianskemu domu, ktorý je prestavovaný na základnú školu. Záchranný výskum tu bol nariadený z dôvodu, že v roku 2016 na vedľajšej parcele pri výstavbe polyfunkčného domu bolo odkryté žiarové pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry s 53 hrobmi,“ priblížil Botoš.



Dodal, že urny žiarových hrobov pracovníci v súčasnosti začisťujú, potom ich zdokumentujú a prenesú do GMM, kde budú reštaurované do pôvodného tvaru a ich obsah bude preplavený. „Je predpoklad, že by sme pri tom mohli objaviť nejaké súčasti bronzových šperkov,“ avizoval archeológ.



Spomínané pohrebisko podľa neho patrí k osade, ktorú majú zdokumentovanú viacerými výskumami. „V podstate sa kryje so stredovekým historickým jadrom Rimavskej Soboty. Dlhé roky sa predpokladalo, že k nej musí prináležať aj pohrebisko, ale objavené bolo až v roku 2016,“ zakončil Botoš.