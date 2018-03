Prieskum: Ateizmus vládne európskej mládeži a Česi znovu vedú

Ateizmus prevládal celkovo v dvanástich krajinách, tesne pod čiarou skončilo Rusko s 49 percentami mladých neveriacich.

Praha 22. marca (TASR) - Česi opäť potvrdili svoju povesť najväčších ateistov v Európe. Podľa prieskumu, ktorý zverejnil britský denník The Guardian, neverí v žiadneho boha 91 percent Čechov vo veku od 16 do 29 rokov, píše portál iDNES.cz.



Rovnako väčšina z nich nechodí do kostola, ani sa nemodlí. Neveriaca mládež prevláda v dvanástich z dvadsaťjeden európskych krajín.



"Okrem istých pozoruhodných výnimiek sa dospievajúca mládež čoraz menej identifikuje s náboženstvom a rovnako tak ho aj praktizuje," uviedol britský teológ a sociológ Stephen Bullivant. Náboženstvo podľa neho v Európe vymiera.



Správa podľa denníka The Guardian vychádza z dát spoločnosti European social survey (ESS) zozbieraných v rokoch 2014 až 2016. Prieskum bol zameraný na mladých obyvateľov z 21 európskych krajín vrátane Ruska a zisťoval, či veria v kresťanského Boha. Jedinou mimoeurópskou krajinou bol Izrael.



Možnosti boli tri - "neverím v žiadneho boha", "verím v Boha" alebo "verím v iného ako kresťanského Boha". Podľa iDNES.cz sa v miere ateizmu bezkonkurenčne prví umiestnili Česi, s odstupom nasledovali mladí Estónci (81 percent) a Švédi (75 percent). Ateizmus prevládal celkovo v dvanástich krajinách, tesne pod čiarou skončilo Rusko s 49 percentami mladých neveriacich.



Najpobožnejšiu mládež majú naopak v Poľsku, kde v kresťanského Boha verí 83 percent respondentov, a potom v Litve. Tam sa k svojej viere prihlásilo 75 percent oslovených. Najväčší podiel ľudí, ktorí veria v iných bohov, majú v Rakúsku a Francúzsku. Obe krajiny majú zhodne po 11 percent.