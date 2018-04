Prikrmovať vtáky môžu ľudia celoročne, pozor však na výber krmiva

Čo sa týka potravy, najlepšia je nesolená a nekorenená strava. Zvyšky z kuchyne preto nie sú vhodným krmivom.

Bratislava 25. apríla (TASR) - Ľudia, ktorí k svojim obydliam lákajú vtákov prikrmovaním, sa obľúbeného prírodného divadla nemusia vzdať ani s príchodom teplejších dní. "Mimo sezónu nie je prikrmovanie vylúčené ani nebezpečné, čiže ľudia môžu prikrmovať celoročne," hovorí ornitológ Radovan Jambor.



Dodáva však, že vtákov pri kŕmidle môže byť menej. "Vtáky o takéto prikrmovanie môžu strácať záujem, nakoľko si nájdu aj prirodzené zdroje potravy, takisto dochádza k lokálnym presunom medzi miestnymi populáciami a k sťahovaniu viacerých druhov, ktoré boli na našich kŕmidlách v zime," vysvetľuje.



Menej vtákov spotrebuje aj menej krmiva. Preto si treba dávať pozor, aby v potrava v kŕmidle nesplesnivela. "Pleseň produkuje toxíny, ktoré vtáky touto cestou prijímajú do svojho tela. Mnohým vážne poškodzuje tráviacu sústavu," hovorí Jambor. Z tohto dôvodu by mali byť kŕmidlá chránené aj pred dažďom.



Ďalším dôležitým pravidlom pri voľbe kŕmidla je, že k nemu nesmú mať prístup predátory ako mačky a kuny. "Ideálne je, ak visí na strome z nedostupného konára, z parapety okna, na izolovanom stĺpiku. Klasické krmoviská a kŕmidlá na zemi, na plote či na strome nie sú veľmi vhodné," konštatuje ornitológ.



Čo sa týka potravy, najlepšia je nesolená a nekorenená strava. Zvyšky z kuchyne preto nie sú vhodným krmivom. "Sú obvykle ochucované a slané. To sú všetko nebezpečné ingrediencie, ktoré vtáky môžu v tom najhoršom možnom prípade zabiť, v tom lepšom im "len" poškodzujú tráviacu a vylučovaciu sústavu," varuje Jambor a dodáva, že ideálne je začať kŕmiť slnečnicou, ovsom, prosom, repkou, doplniť ovocím, jarabinou alebo lojom.



Ornitológovia neodporúčajú ani populárne prikrmovanie vodného vtáctva pečivom a chlebom. Takáto potrava "spôsobí zaplnenie žalúdka nevhodnou potravou a tým zníženie príjmu potravy bohatej na živiny a energiu, ktoré sú pre vtáky životne dôležité," vysvetľuje Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.