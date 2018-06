V USA pripravujú muzikál o živote Michaela Jacksona

Michael Jackson získal počas svojej kariéry 13 hudobných cien Grammy. Medzinárodnou hviezdou sa stal v roku 1983 po vydaní albumu Thriller.

New York 20. júna (TASR) - Správcovia pozostalosti po Michaelovi Jacksonovi a spoločnosť Columbia Live Stage v utorok odhalili plány na vznikajúci muzikál, inšpirovaný životom zosnulého amerického speváka Michaela Jacksona. Správcovia aj spoločnosť veria, že premiéru muzikálu uvedú na newyorskom Broadwayi do roku 2020, informovala v utorok tlačová agentúra AP.



Autorkou libreta bude dvojnásobná držiteľka Pulitzerovej ceny Lynn Nottageová. V muzikáli, ktorého názov zatiaľ nezverejnili, použijú rozsiahly zoznam piesní kráľa popu. Režisérom a choreografom bude laureát amerických divadelných cien Tony Christopher Wheeldon.



Predstavitelia postáv muzikálu zatiaľ nie sú známi.



Ide o jeden z posledných projektov, ktoré na javisku predstavujú životy popových hviezd spolu s ich najlepšími piesňami, píše AP.



Michael Jackson získal počas svojej kariéry 13 hudobných cien Grammy. Medzinárodnou hviezdou sa stal v roku 1983 po vydaní albumu Thriller. Ten sa s vyše 50 miliónmi predaných nosičov stal najpredávanejším albumom všetkých čias. Spevák zomrel 25. júna 2009 vo veku iba 50 rokov na predávkovanie preparátom Propofol.



Nottageová napísala scenár k hrám ako Sweat, Intimate Apparel, By The Way, Meet Vera Stark či Ruined. Wheeldon bol režisérom a choreografom broadwayskej hry An American in Paris.