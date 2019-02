Prírodná kozmetika valcuje v predaji konvenčné luxusné značky

Foto: ANNEMARIE BÖRLIND

O ZNAČKE ANNEMARIE BÖRLIND

Nemecká kozmetika ANNEMARIE BÖRLIND používa výlučne rastlinné suroviny získané z kontrolovaného poľnohospodárstva alebo voľného zberu a termálnu vodu z vlastného prameňa Waltera Lindnera vyvierajúceho v Čiernom lese. Od svojho vzniku v roku 1959 odmieta testovanie na zvieratách, neobsahuje žiadne ropné deriváty, silikóny, živočíšne výťažky, minerálne oleje a ďalšie telu neprirodzené látky. Potrpí si aj na to, aby jej zákazníci poznali typ a pôvod prírodných surovín v ich produktoch, a aby vedeli akým spôsobom sa vyrábajú.



Jej zakladateľka Annemarie Lindner sa považuje za priekopníčku prírodnej kozmetiky a je autorkou známeho výroku: „Nedám si na tvár nič, čo by som nedokázala aj zjesť.”



„Nie je totiž dôležité len to, že kozmetika obsahuje rastlinné zložky, ale aj to, odkiaľ tieto suroviny pochádzajú a akým spôsobom boli získané a spracované, a či pri ich pestovaní neboli používané herbicídy, pesticídy alebo iné toxické látky,” vysvetľuje Henrieta Martinková.

Poprad 27. februára (OTS) - Celosvetový trend zdravého prístupu k planéte a k sebe samým sa od-ráža aj v kozmetickom priemysle. Bojujeme za obmedzenie odpadu, záleží nám na tom, odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré jeme, oblečenie, ktoré si obliekame, a už aj na tom, čo si každý deň nanášame na tvár. Potvrdzujú to aj vlaňajšie výsledky predaja kozmetiky v Nemecku.Predaj certifikovanej prírodnej kozmetiky totiž za uplynulý rok rapídne narástol. V prvej polovici roku 2018 narástol predaj prírodnej kozmetiky v Nemecku o 4,7%, pričom predaj konvečnej kozmetiky len o 0,30% oproti ostatnému roku. Prírodná kozmetika v tomto období tvorila 10% z celkového podielu na nemeckom trhu.Spomedzi značiek prírodnej kozmetiky, z ktorých mnohé kúpili veľké kozmetické koncerny (napríklad gigant L’Oreál kúpil prírodnú kozmetiku Logona), pritom v predaji výrazne vyčnievala certifikovaná bio kozmetikaAko jediná prírodná kozmetika sa zaradila dov luxusných nemeckých parfumériách a v predaji dokonca predbehla luxusné značky ako Chanel, Sisley či La Mer, keď obsadila 10. priečku. Dokonca sa stala najpredávanejšou prírodnou kozmetikou v Nemecku vôbec, druhé miesto patrilo značke Dr. Hauschka.Pre zaujímavosť, najpredávanejšou kozmetickou značkou v nemeckých luxusných parfumériách bolo vlani Shiseido, nasledoval Clarins, Clinique, Lancome, Biotherm, Estee Lauder Marken, Sensai a La Praire.ANNEMARIE BÖRLIND však bola jasným víťazom v medziročnom percentuálnom náraste predaja v danom segmente, pričom posledné dva roky jej predaj každým rokom výrazne narastá (z 1,6% v roku 2012 na 3,4% v roku 2018).V prestížnej nemeckej sieti parfumérií Wir-Fur-Sie značka ANNEMARIE BÖRLIND dokonca suverénne obsadila v segmente pleťovej starostlivosti prvú priečku a vytlačila v predaji na nižšie priečky značky ako Clarins, Shiseido či Lancome. Jej prírodná dekoratívna kozmetika s čisto rastlinným zložením, sa umiestnila na 10. priečke.Prírodná kozmetika sa teší čoraz väčšej popularite aj na Slovensku a v susedných Čechách. Svedčia o tom aj výsledky predaja značky ANNEMARIE BÖRLIND za ostatné roky. „,” uvádza, distribútorka značky ANNEMARIE BÖRLIND pre Slovensko a Českú republiku.,” hovoríDodáva, že ANNEMARIE BÖRLIND prelomila ľady, keď začala zákazníkom ponúkať vysokú kvalitu výrobkov s čistým, rastlinným zložením, funkčnosťou v spojení s dizajnovými, no zároveň recyklovateľnými alebo rozložiteľnými obalmi.” hovorí