Problematike štítnej žľazy je venovaný svetový deň aj týždeň

Poruchou štítnej žľazy trpí asi 200 miliónov ľudí na celom svete.

Norimberg/Praha 25. mája (TASR) - Vo viacerých krajinách sveta si pacientske organizácie aj odborníci na endokrinológiu 25. mája pripomínajú Svetový deň štítnej žľazy.



V roku 2008 Európska tyreoidologická spoločnosť (ETA) a Americká tyreoidologická spoločnosť (ATA) spojili sily a vyhlásili prvýkrát deň, ktorý bol globálne venovaný problematike štítnej žľazy a jej mnohým často neviditeľným príznakom a ochoreniam. Témou Svetového dňa štítnej žľazy v roku 2018 je: Ako štítna žľaza ovplyvňuje naše telo.



Podľa českej webovej stránky protisedi.cz poruchou štítnej žľazy trpí asi 200 miliónov ľudí na celom svete. Znížená funkcia štítnej žľazy (hypotyreóza) alebo zvýšená funkcia štítnej žľazy (hypertyreóza) postihne v priebehu života desať percent populácie.



Ľudia však podceňujú nešpecifické príznaky, akými napríklad sú únava, pokles mentálnej výkonnosti, zmeny nálady až depresie, či poruchy menštruačného cyklu. Len každý druhý si uvedomuje svoje ochorenie a lieči sa.



V týždni od 21. mája do 27. mája sa v Českej republike koná "10. pripomienkový týždeň štítnej žľazy" v spolupráci s Českou endokrinologickou spoločnosťou (ČLS JEP) a medzinárodnou organizáciou Thyroid Federation International (TFI).



Ako ďalej uviedla ETA na svojej webovej stránke pri príležitosti prvej desaťročnice Svetového dňa štítnej žľazy, tento sa v dôsledku rozšírenosti ochorení a zdravotných problémov súvisiacich s činnosťou štítnej žľazy hneď rozšíril na Medzinárodný týždeň povedomia o štítnej žľaze (ITAW).



ETA so sídlom v nemeckom meste Altdorf pri Norimbergu konštatovala, že za roky 2008-18 sa počet krajín podieľajúcich sa aktivitami na Svetovom dni štítnej žľazy postupne zvyšoval. Tento deň, ako aj ITAW majú upozorňovať širšiu verejnosť, odborné kruhy i potenciálnych sponzorov výskumu v oblasti štítnej žľazy na problematiku ochorenia tejto žľazy s vnútornou sekréciou.



Na kongrese ETA v septembri 2007 v Lipsku sa členovia TFI zhodli v názore, že je potrebné založiť Svetový deň štítnej žľazy. Jeho termínom sa stal 25. máj, deň, počas ktorého v niektorých - najmä škandinávskych - štátoch už organizovali deň povedomia o štítnej žľaze.



Počas kongresu ETA časť účastníkov vystavila malý poster s nápisom: "25. máj je Svetový deň štítnej žľazy". Krátko na to ETA vytvorila logo a vyhlásila, že prvý Svetový deň štítnej žľazy sa bude konať v roku 2008. Termín Svetového dňa štítnej žľazy - 25. máj - zároveň pripomína dátum založenia ETA: tá vznikla 25. mája 1965.



Štítna žľaza je endokrinná žľaza nachádzajúca sa v prednej časti krku. Vytvára hormóny, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu každej bunky vo všetkých orgánoch a tkanivách ľudského tela. Napomáhajú telu využívať energiu, udržiavať správnu teplotu a zaisťovať správnu funkciu mozgu, srdca, svalov a ďalších orgánov.