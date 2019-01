Producenti foie gras obvinili súd, že sa sklonil pred vegetariánmi

Foie gras sa vyrába z pečene vykŕmených husí alebo kačiek. Predáva sa celá alebo ako paštéta a je pokladaná za špičkovú gurmánsku lahôdku v západnej aj v ázijskej kuchyni.

Paríž/Washington 12. januára (TASR) - Francúzski výrobcovia svetoznámej lahôdky foie gras obvinili americký najvyšší súd, že sa "sklonil" pred falošnými tvrdeniami vegetariánskych lobistov.



Súd si totiž v pondelok (7. 1.) odmietol vypočuť ich odvolanie proti zákazu tejto lahôdky (z pečene vykŕmených kačiek a husí) v Kalifornii. To sa nepáči nielen producentom z Francúzska, ale ani kanadskej neziskovej organizácii, ktorá zastupuje tamojších chovateľov kačíc a husí. Zákaz sa vzťahuje na výrobok, ktorý francúzski zákonodarcovia uznali v roku 2006 za súčasť "kultúrneho a gastronomického dedičstva svojej krajiny".



Francúzsko je zďaleka najväčším výrobcom foie gras na svete s trhovým podielom približne 70 %.



"Je neprijateľné, aby bolo takéto rozhodnutie prijaté v dôsledku lobovania niektorých aktivistov, ktorí pravidelne šíria dezinformácie o našich produktoch na obhajobu dogmatického vegetariánstva," povedal Michel Fruchet z francúzskej skupiny výrobcov foie gras - Cifog, podľa ktorého je táto lahôdka jedným zo symbolov francúzskeho "umenia žiť".



Francúzski výrobcovia foie gras vyvážajú svoje produkty najmä do Japonska, Španielska, Holandska a na Blízky východ, ale žiaden z nich nezískal povolenie na export do Spojených štátov.



Foie gras sa vyrába z pečene vykŕmených husí alebo kačiek. Predáva sa celá alebo ako paštéta a je pokladaná za špičkovú gurmánsku lahôdku v západnej aj v ázijskej kuchyni. Aktivistom, ktorí bojujú za práva zvierat, sa však nepáči, že sú husi a kačky nasilu vykrmované, aby mali riadne veľkú a tukom prerastenú pečeň.