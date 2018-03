Projekt Živice učí deti bádať v svojom okolí

Učiteľka Marcela Šuňavská z Gymnázia J. Francisciho – Rimavského v Levoči uviedla, že projekt má pozitívnu odozvu u žiakov, pretože môžu tráviť časť vyučovania vonku v prírode.

Bratislava 25. marca (TASR) – Priblížiť deťom okolie, ktoré často vôbec nevnímajú, je cieľ česko-slovenského projektu Tajný život mesta, ktorý realizuje bratislavské Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.



Zapojili sa do neho školské tímy z 50 škôl, ktoré v súčasnosti mapujú územia svojich miest a hľadajú v nich zaujímavé časti prírody, aby ich formou dobrodružnej "hľadačky" predstavili všetkým, ktorí sa o svojom meste chcú dozvedieť niečo nové.



Úlohou tímov zložených z jedného učiteľa a štyroch žiakov je pátrať po zaujímavých stromoch, skalných útvaroch, mokradiach, ale aj po ovocných sadoch tradičných odrôd, divokých kútoch alebo vertikálnej zeleni, priblížila koordinátorka projektu Ivana Poláčková z CEEV Živica.



"To všetko je súčasťou biodiverzity v mestách a cieľom projektu je upozorniť na to, že mnohí z nás túto rozmanitosť nevnímajú," vysvetlila. Práve takzvané hľadačky majú vytiahnuť deti zábavnou formou von a ukázať im, čo všetko mestá skrývajú.



Učiteľka Marcela Šuňavská z Gymnázia J. Francisciho – Rimavského v Levoči v tlačovej správe Živice uviedla, že projekt má pozitívnu odozvu u žiakov, pretože môžu tráviť časť vyučovania vonku v prírode, túlať sa, pátrať a spoznávať. "Tešíme sa, ako predstavíme verejnosti zaujímavé lokality nášho mesta a jeho okolia," povedala Šuňavská.



Učitelia zapojení do projektu sa pritom podľa Poláčkovej sťažujú, že deti vôbec nevnímajú svoje okolie. Mnohé z nich sa vďaka Tajnému životu mesta prvýkrát dostali do prírody v okolí školy a objavili dobrodružstvo bádania, ozrejmila koordinátorka projektu prínos bádateľsky orientovaného vyučovania.