Prvá minca z certifikovaného zlata na svete Foto: Národná Pokladnica

Prvá minca z certifikovaného zlata na svete Foto: Národná Pokladnica

Bratislava/Paríž 16. mája (OTS) - V parížskej mincovni (Monnaie de Paris) bola včera v dopoludňajších hodinách slávnostne vyrazená prvá minca z certifikovaného zlata (Fairmined) na svete! Minca pripomína 100. výročie od konca 1. svetovej vojny.V budove parížskej mincovne, ktorá sa radí k jednej z najstarších francúzskych inštitúcií, sa včera od skorých ranných hodín tiesnili novinári popredných svetových denníkov, vrátane francúzskych Le Figaro a Le Monde, a ďalší významní hostia. Všetci prítomní sa zišli pri príležitosti razbyZlato s označením "Fairmined gold" sa v posledných rokoch teší stále väčšej obľube. Jedná sa o zlato z malých baní v Latinskej Amerike, Afrike a Juhovýchodnej Ázii. Ťažba zlata v niektorých oblastiach predstavuje pre miestnych obyvateľov mnohokrát jedinú možnosť obživy. Asi 10-15% produkcie zlata pochádza práve z malých banských spoločností, ktoré však zamestnávajú viac ako 10 miliónov ľudí, teda celých 90% svetových baníkov. Ťažba v drobných baniach má často katastrofálny vplyv na životné prostredie aj na kvalitu života baníkov a celých tamojších komunít. O zlepšenie situácie sa dlhodobo snaží Aliancia pre zodpovednú ťažbu, ktorá pomáha drobným podnikom k certifikácii. Certifikované bane sú viazané prísnymi pravidlami, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia a zdravia baníkov. Vďaka certifikácii sa bane tiež lepšie prepoja so sieťou dodávateľov, ktorí ich zlato vykupujú za férové ceny. Časť výkupnej ceny zlata potom malé ťažobné spoločnosti investujú späť do nových technológií, vzdelávania, vybavenia, ale aj do revitalizácie prostredia, kde baníci a ich rodiny žijú.Drahý kov, použitý na včerajšiu razbu mince, pochádza z kolumbijskej bane Iquira. Táto zlatá baňa získala certifikáciu v roku 2014. Od tej doby prešla Iquira veľkú obmenou. Ich schopnosť exportu sa mnohonásobne zvýšila, zaobstarali si plne vybavenú kanceláriu vrátane počítačovej techniky, ktorá im dovtedy chýbala. Predovšetkým ale získali na svojom poli pôsobnosti zvučné meno. Označenie Fairmined sa stalo synonymom zodpovednosti, férovosti, sociálnej zodpovednosti a transparentnosti. Podľa rastúceho dopytu po Fairmined zlate je zrejmé, že súčasná spoločnosť si rozdiely medzi certifikovanými a necertifikovanými baňami zreteľne uvedomuje. Tvrdenie ostatne dokladá vysoká účasť na včerajšej tlačovej konferencii.Na tlačovej konferencii prehovorili Aurélien Rousseau, riaditeľ parížskej mincovne, Ole Bjørn Fausa, spolumajiteľ Samlerhuset group - distribučnej spoločnosti numizmatov, Yves Bertrand, predstaviteľ Aliancie pre zodpovednú ťažbu a Alfredo Gonzales, kolumbiský baník z Iquiry, ktorá poskytla zlato pre túto razbu.", reaguje na včerajší úspechFausova distribučná spoločnosť, ktorú na slovenskom trhu reprezentuje Národná Pokladnica, patrí medzi najdominantnejších iniciátorov certifikovaného zlata. Už tretí rok razí Nobelovu cenu mieru a vo všetkých svetových pobočkách spoločnosti sa každoročne objavia nové numizmaty, razené z Fairmined zlata. Na Slovensku tento rok išlo o Fairmined medailu venovanú T. G. Masarykovi.Samlerhuset group sa stane v krajinách svojej pôsobnosti výhradným distribútorom tejto včera predstavenej mince. V ponuke Národnej Pokladnice sa Fairmined mince objaví koncom mája 2018.Ako motív pre prvú Fairmined mincu bolo vybrané 100. výročie od konca 1. svetovej vojny. Tému motívu oficiálne schválili francúzske štátne orgány. Autorom mince je uznávaný francúzsky dizajnér Joaquin Jiminez, ktorý dostal pri tvorbe návrhu voľnú ruku. Jiminez si prial, aby prvá Fairmined minca rozprávala pútavý príbeh. Na jej averze je preto vyobrazený muž, ktorý na znamenie mieru vypúšťa do nebies holubicu. Inšpiráciou pre toto vyobrazenie je umelcov starý otec, ktorý sám v 1. svetovej vojne bojoval.Reverz mince zdobí vychádzajúce slnko, ako prísľub svetlejšej budúcnosti. Trubač symbolizuje ukončenie bojov, rovnako ako vojak, odkladajúci zbraň. Symbolika mieru je zopakovaná v podobe ďalších letiacich holubíc s roztiahnutými krídlami.Nominálna hodnota prvej Fairmined mince je € 50 a je razená z ¼ unce rýdzeho zlata. Celosvetová limitácia podlieha jednoduchým 600 kusom. Na Slovensko bude uvoľnené však len 60 mincí. Výhradným distribútorom bude distribútor pamätných mincí a medailí, Národná Pokladnica.